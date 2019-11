Flamengo encara Corinthians para tentar manter boa vantagem na liderança

Neste domingo (03) o Maracanã estará lotado! No palco do futebol, Flamengo e Corinthians duelam pela 30ª rodada do Brasileirão, a partida está marcada para às 16h. Será o encontro das duas maiores torcidas do país, a expectativa é que tenha mais de 60 mil pessoas no estádio. Os flamenguistas estarão em maior número, mas também haverá muitos corinthianos.

Flamengo e Corinthians já se enfrentaram neste ano. No primeiro tuno, pela 11ª rodada, na Arena Corinthians, ambas equipes duelaram, e a partida terminou empatada em 1 a 1. Clayson abriu o placar , e Gabriel Barbosa igualou a partida após rebote de Cássio. Além do confronto no Brasileirão, as duas equipes também duelaram pela oitavas de final da Copa do Brasil. O "Mais Querido" saiu vencedor nos dois jogos.

Flamengo espera manter boa distância na liderança

O Flamengo vinha de seis vitórias seguidas, esteve próximo de derrotar o Goiás na rodada anterior. O "Rubro-Negro" abriu 2 a 0 no placar, teve o goleiro César expulso e viu Michael empatar a partida nos minutos finais.

Com o tropeço do Flamengo, o Palmeiras (segundo colocado) diminuiu a vantagem para oito pontos, antes era 10 pontos que separavam as duas equipes. Para esta rodada, o "Mais Querido" almeja a vitória para manter boa vantagem na liderança, restando nove rodadas para o fim da competição.

Desfalques rubro-negros

O técnico Jorge Jesus terá problemas para escalar o time. No gol, Diego Alves ainda é dúvida. Há possibilidade de Gabriel Batista começar como titular. Ele que é um dos "Garotos do Ninho", cria do clube. Antes de ser integrado ao elenco profissional, o jovem se destacou nas categorias sub-17 e sub-20.

Outro desfalque é a ausência de Gabriel Barbosa por suspensão. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 20 gols. Vitinho deve ocupar a posição no ataque, ao lado de Bruno Henrique.

Provavel escalação: Diego Alves (Gabriel Batista); Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho (Diego) e Bruno Henrique.

Corinthians espera encerrar jejum sem vencer no duelo contra o Flamengo

O "Timão" está a sete rodadas sem vencer, foram quatro empates e três derrotas nos últimos jogos. O desafio para o confronto desta rodada, será derrotar o líder do campeonato. Tarefa difícil, mas não impossível.

Para sair vitorioso no duelo, o time paulista precisará do talento de Pedrinho. O jovem canhoto e habilidoso pode desequilibrar uma partida através de um drible ou uma finalização de fora da área, inclusive já balançou as redes contra o Rubro-Negro antes mesmo de se tornar profissional. Em 2017 balançou as redes enfrentando o "Rubro-Negro" pela Copa São Paulo Junior. Já em 2018 marcou o gol que colocou o "Timão" na final da Copa do Brasil.

Desfalques alvinegros

O técnico Carille não terá o time principal a disposição, pois Manoel, Danilo Avelar, Vagner Love estão fora da partida. Na zaga, Bruno Méndez e Carlos Augusto substituíram os titulares. Já no ataque, Gustagol ocupará a posição de V. Love.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Ralf e Junior Urso; Ramiro, Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Gustagol.