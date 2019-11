Clássico carioca da rodada tem Fluminense desesperado e Vasco em alerta

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (02), no Maracanã, às 19h. O clássico é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, na zona de rebaixamento, com 30 pontos. Já o Cruzmaltino ocupa a 11ª posição, com 38 pontos conquistados.

Ao todo, foram 369 jogos, com vantagem do Vasco, com 148 vitórias, contra 118 do Fluminense. Além disso, foram 106 empates. A última partida ocorreu em 20 de julho, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão deste ano. O Cruzmaltino venceu de virada por 2 a 1. Pedro abriu o placar para o Tricolor e Leandro Castan e Bruno César marcaram os gols da vitória.

O árbitro Raphael Claus (FIFA/SP) comanda a partida. Seus auxiliares serão Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O responsável pelo VAR será José Claudio Rocha Filho (SP).

Fluminense quer voltar a vencer para deixar o Z-4

Há quatro jogos sem vencer, o Tricolor voltou à zona de rebaixamento e precisa reencontrar o caminho das vitórias se quiser se afastar da degola. Nas últimas partidas, perdeu para Athletico-PR e Flamengo, ficou no empate com a Chapecoense e perdeu para o Ceará.

Para a partida, o técnico Marcão optou por fechar o último treino. Entre as mudanças, está a escalação de dois volantes, Allan e Yuri. Com isso, Nenê fica no banco. Na zaga, Nino, poupado, deu lugar a Luccas Claro.

Durante a atividade, três viaturas da Polícia Militar fizeram a segurança do local. No entanto, não houve protestos. A equipe entra em campo pressionada e caso haja mais um resultado negativo, o treinador pode voltar a ser auxiliar.

A provável escalação é: Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Caio Henrique; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo e Yony González.

Vasco sonha com chegada à zona de classificação para a Libertadores

O Cruzmaltino vinha de uma sequência de cinco jogos invicto até ser derrotado pelo Grêmio na última rodada. A série invicta fez com que a equipe se distanciasse da zona de rebaixamento e sonhasse com voos mais altos e a meta passou a ser o G-6.

Para tentar a vitória no clássico, a equipe terá o retorno de dois jogadores. São eles o atacante Rossi, que cumpriu suspensão na última partida, e o zagueiro Henríquez, recuperado de lesão no tornozelo. Ambos devem ser titulares.

Com a volta de Rossi, o volante Raul deve ser opção no banco de reservas. Seus companheiros de ataque serão Ribamar e Marrony. Já o zagueiro Henríquez forma a dupla de zaga com Leandro Castan.

A provável escalação é: Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes e Guarín; Rossi, Ribamar e Marrony.