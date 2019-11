A manhã deste sábado (02) começa quente para os torcedores de São Paulo e Corinthians, isso porque às 11h00 (horário de Brasília), teremos mais um duelo entre as equipes, mas dessa vez é no futebol feminino.

O palco do jogo de ida da final do Paulista Feminino será o estádio do Morumbi, que excepcionalmente não cobrou ingressos, afim de lotar as arquibancadas em apoio as jogadoras do clube.

Com boas campanhas na competição, as donas da casa já decidiram o Brasileirão A2 conquistando o acesso para elite do futebol e a Copa Paulista que foi vice-campeã. As visitantes também tem um 2019 repleto de decisões, foi finalista em duas, Campeonato Brasileiro que foi vice e na Libertadores na qual foi campeã.

Na equipe do São Paulo, o técnico Lucas Piccinato poderá seguir a seguinte escalação: Carla, Giovana, Antônia, Thais, Nayane, Cris, Yaya, Andressa, Valéria, Cristiane e Jaqueline.

Já a equipe corintiana, o comandante Arthur Elias deve optar em colocar o time em campo da seguinte forma: Lelê, Paulinha, Pardal, Mimi, Juliete, Érica, Gabi Zanotti, Giovanna Crivelari, Victoria Albuquerque, Milene e Tamires.

A decisão do Campeonato Paulista Feminino será transmitida pelos canais abertos Rede Vida e TV Cultura, e pelo canal fechado SporTV.

Ficha Técnica

Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2019

São Paulo x Corinthians

Data: 02 de novembro

Horário: 11h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem:

​​​​​​Lucas Canetto Benotti (árbitro),

Leandra Aires Cosseti (assistente 1)

Amanda Pinto Mathias (assistente 2)