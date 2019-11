Corinthians vence São Paulo no Morumbi e sai em vantagem na final do Paulistão Feminino

Sob forte calor, São Paulo e Corinthians fizeram, no final da manhã deste sábado (2), o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino. No estádio Morumbi, o Timão saiu em vantagem e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Crivellari.

As equipes jogavam de igual pra igual os primeiros minutos da primeira etapa, até que, aos 12', o Alvinegro abriu o placar. Tamires fez belo lançamento para Crivellari, que dominou e mandou para o fundo da rede.

Após sofrer o gol, o São Paulo passou a procurar mais o jogo em busca do empate. A melhor chance do Tricolor foi com Cristiane, que finalizou e Tainá espalmou.

No segundo tempo, o São Paulo partiu pra cima. Logo nos primeiros minutos, Valéria invadiu a área e finalizou, mas Tainá apareceu novamente para salvar sua equipe.

No decorrer do duelo, a equipe da casa continuou a buscar o empate, mas parou na defesa do Corinthians. O Timão por sua vez tentou ampliar em jogadas de contra-ataque, mas parou na goleira Carla.

As equipes voltam a campo no dia 16 de novembro para o jogo de volta. O confronto acontece às 11h, na Arena Corinthians.