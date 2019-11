Palmeiras com base mantida encara Ceará desfalcado no Allianz

Extremos no Allianz Parque. Palmeiras e Ceará medem forças a partir das 19h deste sábado (02), na capital paulista. Com objetivos distintos, os dois times buscam os três pontos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Verdão, que tem 60 pontos, teve as esperanças renovadas na última ronda ao diminuir a distância para o líder Flamengo — de 10 para oito pontos —, o Vozão está com 33, três à frente do Fluminense, primeiro colocado do Z-4, e detém uma série invicta de três jogos em sequência.

Base da vitória no clássico mantida no Palmeiras

O técnico Mano Menezes ainda não conseguiu repetir a escalação em nenhuma das 13 partidas no comando alviverde, mas deve manter a base que venceu o clássico contra o São Paulo. Já recuperado de lesão muscular, o atacante Luiz Adriano voltou aos treinos normais, porém Deyverson é quem começa como titular. Lateral-direito, Marcos Rocha não participou de atividades na sexta-feira (01) e Mayke ganha chance de começar jogando.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Jean (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Scarpa, Dudu e Zé Rafael; Deyverson. Técnico: Mano Menezes.

Ceará com desfalques na defesa

Para a partia em São Paulo, o treinador Adilson Batista tem problemas na defesa. Luiz Otávio e Tiago Alves são desfalques, assim Eduardo Brock e Valdo formam a dupla de zaga no Allianz. Também ausente, o lateral-esquerdo João Lucas será substituído por Fabinho, volante improvisado na posição; Samuel Xavier, invertido, e Cristoavam também podem atuar no lado esquerdo da defesa. Já no meio-campo, Thiago Galhardo e Felipe Silva seguem como dupla de meias, e Bergson novamente será titular no ataque.

Provável escalação do Ceará: Digo Silva; Fabinho, Valdo, Eduardo Brock e Samuel Xavier; William Oliveira, Pedro Ken, Ricardinho, Thiago Galhardo e Felipe Silva; Bergson. Técnico: Adilson Batista.

Arbitragem

Felipe Fernandes de Lima (MG) é o árbitro principal do confronto. Ele será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG). Já o VAR fica sob responsabilidade de Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).