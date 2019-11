Com um a menos, Operário-PR arranca empate após falha de goleiro atleticano

Operário-PR e Atlético-GO se enfrentaram nesta sexta-feira (01), no Germano Krüger. A partida foi válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terminou empatada em 1 a 1. O Dragão saiu na frente com Pedro Raul e o Fantasma, com um a menos deixou tudo igual com Alisson.

Logo no primeiro minuto de jogo o Operário chegou. O goleiro Kozlinski se atrapalhou e Gilvan afastou o perigo. O Dragão respondeu aos 11’, em cobrança de falta de Nicolas. No entanto, a bola foi por cima do gol. E aos 20’ o lateral cobrou escanteio e Gilvan quase marcou de cabeça. Já aos 24’, nova chance para os visitantes. Jorginho tocou para Moacir, que cruzou. Mas o goleiro tirou.

O time da casa ameaçou em duas oportunidades. A primeira aos 28’, com Lucas Batatinha. O atacante chutou de fora da área e Kozlinski espalmou. E aos 31’, Felipe Augusto saiu cara a cara com o goleiro adversário, mas o árbitro parou a jogada alegando falta do jogador.

Nos minutos seguintes, o Atlético-GO voltou a ter as melhores chances. Aos 32’, Mike recebeu o passe e mandou na trave. Aos 37’, a oportunidade veio em jogada de bola parada. Aylon cobrou escanteio e Rodrigo Viana espalmou no pé de Gilvan, que mandou por cima do gol. E aos 44’, Pedro Raul mandou para fora.

A segunda etapa começou com o Dragão no ataque. Aos 16’, Pedro Raul bateu cruzado e quase abriu o placar. E atacante marcou o gol aos 19’. Após erro de Índio, o jogador roubou a bola e, cara a cara com o goleiro, mandou para o fundo das redes e colocou o Atlético-GO na frente.

Tentando o empate, aos 28’, a equipe paranaense mandou a bola no travessão, em chute do lateral-direito Maílton. E ficaram com um a menos aos 41’, quando o zagueiro Edson Borges levou o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. No entanto, a baixa não impediu o empate do Fantasma. Aos 43’, Alisson chutou e contou com a ajuda de Kozlinski, que falhou feio cedeu o empate para os donos da casa.

Nos acréscimos, as equipes continuaram no ataque. Aos 46’, o goleiro do Dragão evitou a virada após cabeceio para o gol. O Atlético-GO respondeu no minuto seguinte, em cobrança de escanteio. Mas a bola parou no travessão. No último minuto, Jean Carlo cobrou falta, mas mandou para fora.

Com o resultado, o Operário-PR se manteve na oitava posição, com 45 pontos. Já o Atlético-GO caiu para a quarta posição na tabela, com 51 pontos, mas segue na zona e classificação para a Série A.

O próximo compromisso das equipes é na terça-feira (05), pela 33ª rodada da competição. O Dragão recebe o Londrina no Antônio Accioly, às 19h15. Mais tarde, às 20h30, o Fantasma enfrenta o Criciúma, novamente no Germano Krüger.