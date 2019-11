Com gol no último minuto, Cuiabá bate Bragantino pela Segundona

Na última sexta (01), em um jogo que invadiu o sábado (2), acabando apenas às 00h20, o Cuiabá recebeu o Bragantino na Arena Pantanal e saiu de lá com os três pontos. O jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão teve gols de Toty e Felipe Marques para o Cuiabá, que venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 44 pontos, ficando na 10ª colocação, empatado com o Botafogo-SP. A Ponte Preta ainda pode passar o Cuiabá, em caso de vitória. Já o Bragantino se mantém na primeira posição, com 62 pontos, seis a frente do Sport.

No apagar das luzes!

A primeira chance da partida foi aos sete minutos, com Welsey, que bateu de longe e mandou a bola pelo lado direito do goleiro Matheus.

Aos 15 minutos, uma falta cobrada na área foi desviada por Anderson Conceição, que acertou o travessão. Na sequência, Uillian Correa colocou o braço na bola e cometeu o pênalti. Jean Patrick estava na bola e bateu no canto direito de Julio Cesar, mas acertou a trave!

Aos 24 minutos, em um chute de Alex de longe, a bola pega no travessão e volta para o meio da área para Toty, que livre na pequena área para colocar a bola no gol! O Cuiabá abria o placar no primeiro tempo.

Aos 34 minutos, Aderlan levantou a bola na área e Wesley estava perto da trave direita de Matheus Nogueira, mas ele cabeceou para fora. Pela esquerda, Edimar cruzou na cabeça de Ytalo, que tocou fraco para a direção do gol.

Aos 45, Jean Patrick bateu uma falta na área e Anderson Conceição desviou de cabeça para uma defesaça de Julio Cesar, que colocou para escanteio por cima do gol!

Após uma sequência onde o Bragantino dominou o Cuiabá no campo de ataque, Claudinho, aos sete do segundo tempo, bateu de fora e mandou a bola perto da trave direita de Matheus, que nada poderia fazer, mas viu ela ir para fora!

Oas 15 minutos, Edimar recebeu pelo meio e chutou de longe, mandando a bola perto do travessão, mas para fora. Com 39 minutos, Claudinho foi quem tentou de longe, mandando a bola por cima do travessão com muito perigo!

Aos 43, Toty fez uma belíssima jogada pela direita, tirou dois marcadores e cruzou forte para Lucas Braga desviar na pequena área, mas Julio Cesar estava embaixo das traves para salvar o Bragantino com os pés!

Aos 49, o Bragantino teve um escanteio onde Julio Cesar subiu para o ataque. O escanteio foi cobrado e a zaga do Cuiabá tirou, sobrando para Ale no meio da defesa, que lançou Felipe Marques. O atacante arrancou por todo o campo e bateu de fora da área, sem goleiro, para fazer o segundo gol do Cuiabá no apagar das luzes!

O Cuiabá volta aos gramados na próxima terça-feira (5), às 21h30, quando recebe o CRB. Já o Bragantino joga no mesmo dia, na mesma hora, mas recebendo o Guarani. Ambos os jogos são válidos pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão.