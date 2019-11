Segue o líder! Bruno Henrique dá show, e Flamengo derrota Corinthians no Rio

No topo do Brasileirão! Pressionado pela vitória do vice-líder Palmeiras, o Flamengo recebeu o Corinthians no Maracanã para manter a diferença de oito pontos para o segundo colocado. E conseguiu. Com hat-trick de Bruno Henrique e um de Vitinho, o Rubro-Negro derrotou o time paulista por 4 a 1; Vital descontou para o Alvinegro.

Acréscimos mortais

Sob o forte calor de 32ºC, o primeiro tempo teve a intensidade esperada na atuação flamenguista, porém faltou criação de chances claras até os 45 minutos. O diferencial rubro-negro apareceu nos acréscimos. Em contraponto, o time paulista conseguiu barrar as chegadas cariocas, tanto por baixo quanto pelo alto, mas sofreu na reta final.

A primeira boa chegada foi dos paulistas, com Gustavo, que cabeceou, em posição irregular, para boa defesa de Diego Alves. Depois, nos minutos extras, a torcida viu novos lances de perigo.

Aos 45', Arrascaeta dividiu com o goleiro Cássio e chegou antes na bola, sofrendo falta após o arqueiro derrubar o uruguaio. Na batida do penal, Bruno Henrique bateu rasteiro no canto direito de Cássio, que defendeu. Mas a bola voltou para o flamenguista mandar ao fundo das redes, abrindo o placar aos 46': 1 a 0.

Lance exato em que Cássio atinge Arrascaeta dentro da pequena área (Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

No rebote do pênalti, 15º gol de Bruno Henrique na Série A 2019, cinco a menos que Gabigol (Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Em seguida, aos 48', Gerson dá arrancada do campo de defesa, dribla Ralf com uma meia-lua e lança o mesmo Bruno Henrique em profundidade. O vice-artilheiro do campeonato foi frio com a bola e só deu uma cavadinha para tirar de Cássio: 2 a 0.

E teve mais Flamengo

Na volta do intervalo, Bruno Henrique é novamente acionado pela esquerda aos 23 segundos. Aí não deu outra: 3 a 0 para o Flamengo em chute de BH na saída do goleiro corinthiano. Mas, aos sete minutos, Júnior Urso cruza para Mateus Vital, que cabeceou entre as pernas de Diego Alves para diminuir o marcador: 3 a 1.

O jogo continuou movimentado e com um Corinthians tendo uma luz no fim do túnel. Mas o time de Jorge Jesus respondeu à altura. Vitinho, que entrou no intervalo no lugar de Reinier, recebeu na intermediária, protegeu a bola entre três marcadores e soltou a bomba no ângulo esquerdo de Cássio: 4 a 1.

Instante em que Vitinho arma o chute para fazer o quarto gol do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Aos 28', já ecoava os gritos de "olé" nas arquibancadas do Maracanã. E o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo frente à apatia corinthiana. No minuto 25, Cássio saiu lesionado. Aos 34', Diego Ribas teve seu nome aclamado pela torcida carioca e o Mister o colocou no lugar de Arrascaeta. Nisso, o time da casa administrava o placar.

Ainda com boa vantagem na ponta

Segue o líder! Com mais três pontos na conta, o Flamengo chega aos 71 e mantém os oito à frente do vice Palmeiras. O Corinthians continua com 45, na sétima posição, podendo ser ultrapassado ainda pelo Athletico-PR, que ainda joga na rodada contra o CSA.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro tem o clássico carioca contra o Botafogo, sendo o visitante no Maracanã, às 20h da quinta-feira (07). Um dia antes, na quarta (06), o Alvinegro joga em casa contra o Fortaleza, às 19h30.