Em confronto direto, Coritiba e Sport se enfrentam no Couto Pereira

Com objetivos de voltar à primeira divisão do futebol nacional, Coritiba e Sport abrem a 33° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta segunda-feira (04). As equipes se enfrentam às 20h, no Couto Pereira.

Se firmar no G-4

Na última partida, o Coritiba venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 e subiu da quarta para terceira colocação da Série B. Com o empate do América-MG diante da Ponte Preta, o time paranaense abriu três pontos em relação aos mineiros.

O Coxa não perde há oito partidas. Nesse período, foram seis vitórias e dois empates. Além de boa sequência, o Coritiba tem a segunda melhor campanha como mandante da segunda divisão. Nos 16 jogos, venceu 10, empatou três e perdeu três.

Para o confronto direto, o técnico Jorginho não contará com Rafinha, que machucou a panturrilha. Robson, que foi poupado por desgaste físico na última partida, deve assumir a vaga.

Provável escalação do Coritiba: Alex Muralha, Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Serginho, Giovanni; Alano, Robson, Rodrigão.

Recuperação

Após oito partidas de invencibilidade, o Sport foi até Campinas na última partida e perdeu para o Guarani por 1 a 0. O placar não mudou a disputa pelo título, já que o Bragantino perdeu para o Cuiabá e a diferença continuou nos seis pontos. Além disso, a vantagem para o quinto colocado, diminuiu em um ponto.

Na segunda colocação, uma vitória da equipe pernambucana pode o deixar o Leão em uma ótima situação para o acesso e ainda pressiona o Bragantino a vencer, na disputa pelo título da competição.

Em dados, o o rubro-negro tem a terceira melhor campanha como visitante na Série B. Em 16 jogos, foram cinco vitórias, oito empate e três derrotas.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira não contará com João Igor e Yan, que estão machucados. O zagueiro Adryelson, que ficou de fora da último jogo, deve voltar ao time titular.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson, Sander; Willian Farias, Charles, Hyuri, Leandrinho, Guilherme; Hernane.

Artilharia

Outro confronto interesse marca o duelo: a artilharia. Hernane é o artilheiro da Série B com 13 gols marcados. Logo atrás, é acompanhado por Guilherme, também do Sport e Rodrigão, atacante do Coritiba, ambos com 12 bolas na rede.