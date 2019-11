Com gols no final, Goiás vence Avaí e se aproxima do G-6

Com muita emoção no final, o Goiás superou o Avaí, por 2 a 0, na noite desse domingo (03), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Serra Dourada, contou com os gols de Rafael Moura, de pênalti, e Thalles.

Com o resultado, o Goiás chegou na 9ª posição, ficando com 42 pontos ganhos. O Avaí continua na lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos somados.

A partida

A primeira oportunidade real do confronto aconteceu aos 11 minutos, em favor dos donos da casa. Após cruzamento de Yago Rocha, Rafael Moura dividiu com dois zagueiros e acabou ficando com o rebote, porém o atacante pegou mal na bola e mandou pra fora.

O Esmeraldino passou rapidamente a controlar o ritmo do jogo e manter as ações no seu campo ofensivo. Sem reação, os adversários se fecharam na defesa e buscavam apenas afastar qualquer perigo, sem criar nenhuma jogada. Aos 23, Breno arriscou de fora da área e a bola passou raspando o ângulo direito do goleiro Vladimir.

O ânimo dos visitantes aumentou para a segunda etapa e, logo aos quatro minutos, Richard Franco chutou colocado, na ponta esquerda, e obrigou Tadeu a fazer uma grande defesa, espalmando para a lateral e salvando a equipe mandante de sair atrás do placar.

Pouco depois veio a dobradinha, primeiro de Vinicius Araújo, salva pelo goleiro e a segunda de Gegê, que tentou de cobertura e mandou por cima da meta.

Mas o ânimo dos lanternas se esvaiu com o passar do tempo, a pressão alviverde retornou e foi recompensadas duas vezes já nos instantes finais. Com 44 minutos, Ricardo cometeu pênalti em Thalles. Rafael Moura cobrou no meio do gol e abriu o placar.

Não deu nem tempo para terminar de comemorar, ou lamentar, pois Kaio, depois de invadir pela ponta direita em lançamento de Rafael Moura, deu um corte seco, passando fácil pela marcação e chutou. Vladimir defendeu mas deu rebote, que ficou para Thalles só empurrar para as redes, garantindo a vitória.

Os dois times retornam no meio da semana para mais uma rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (06), o Goiás visita o Atlético-MG, no Independência, às 19h30. Um pouco mais tarde, às 21h, o Avaí recebe o Santos, dentro da Ressacada.