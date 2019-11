Exclusivo: goleiro do Goiás comenta brincadeira de Tadeu Schmidt e elogia o apresentador

O programa de notícias "Fantástico", exibido pela "TV Globo", mostra os gols das partidas do Campeonato Brasileiro realizados no domingo. O quadro esportivo é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que conta com a participação dos famosos "cavalinhos dos clubes" para animar e fazer diversos trocadilhos.

Por coincidência, o goleiro do Goiás tem o mesmo nome do apresentador global. Obviamente, o atleta não é poupado das brincadeiras. Entretanto, assim com diversos jogadores, ele leva tudo na esportiva.

"Acho bacana. Além das brincadeiras comigo, o quadro que ele apresenta no Fantástico é algo que todo mundo vê pela forma por qual ele passou a conduzir aquela parte do programa. Conduz de forma descontraída, alegre e divertida. Ele me segue e eu o sigo também no Instagram, mas acho que nunca chegamos a conversar e eu tenho um desejo muito grande de conhecê-lo pessoalmente. Ele é um cara que vem me dando muitos créditos, inclusive, já mandei uma das minhas camisas para ele de presente", contou Tadeu, goleiro do Goiás, à VAVEL Brasil.

As piadas referentes as defesas do atleta e até mesmo a semelhança dos nomes geram várias piadas por parte de Schmidt. Isto gera uma atenção especial do público com o jogador. O arqueiro relatou que até os familiares repetem a brincadeira.

"Isso nos torna mais público, pois você está lá repetidamente e as pessoas vão te conhecendo. Acabam querendo saber mais sobre você. Já teve pessoas que me pararam na rua por conta desta brincadeira dele, inclusive, até os meus amigos e familiares já brincaram assim comigo (risos)", relatou.

Titular do Goiás e fundamental para a equipe, o goleiro vem contribuindo para a reação do clube na tabela. O time do Centro-Oeste está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana com 12 vitórias, 6 empates, 12 derrotas e 42 pontos em 30 jogos, portanto, está ocupando a nona posição.

"Eu estou muito feliz com o momento que estou vivendo aqui no Goiás. Estou fazendo grandes jogos e estou ajudando a equipe para estar bem na tabela. Estamos fazendo um campeonato equilibrado. Isto é fruto do trabalho que estamos fazendo no dia a dia e vem sendo colocado em prática nos jogos", disse Tadeu à VAVEL Brasil.