Com dois de Soteldo, Santos goleia e empurra Botafogo para perto do Z-4

Santos e Botafogo se enfrentaram neste domingo (03), na Vila Belmiro. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu por 4 a 1. Eduardo Sasha, Marinho e Soteldo, duas vezes, marcaram os gols da vitória. Igor Cássio anotou o único gol do Alvinegro no jogo.

O Peixe abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com Eduardo Sasha. Após cobrança de escanteio de Carlos Sánchez, Lucas Veríssimo desviou e o atacante mandou para o fundo das redes. Não demorou muito e o Santos ampliou, com Marinho. Aos 12, o atacante passou por três jogadores do Alvinegro e mandou para o gol.

Mesmo na frente, os donos da casa continuaram no ataque e aos 23’ quase chegaram ao terceiro. Pituca chutou, a bola desviou e quase foi para o gol. O Botafogo teve a melhor chance aos 30’. Após cobrança de escanteio, Igor Cássio cabeceou e a bola passou perto do gol de Everson. Aos 32’, Victor Rangel chutou para o gol e novamente a bola quase foi para o fundo das redes.

A pressão alvinegra surtiu efeito e aos 33’ a equipe carioca diminuiu, com Igor Cássio. Após cobrança de escanteio, Everson falhou e o atacante cabeceou para o gol. No minuto seguinte, o Peixe respondeu com Evandro, que chutou, mas Gatito ficou com a bola. E o goleiro alvinegro fez outra boa defesa aos 36’, em finalização de Eduardo Sasha.

Ainda no primeiro tempo o Alvinegro teve a chance do empate. Aos 41’, após escanteio, Joel Carli cabeceou e o goleiro santista salvou. O Botafogo teve outra oportunidade aos 43’, com novo escanteio, mas Everson saiu e fez a defesa, garantindo a vantagem do Santos no primeiro tempo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o Peixe foi ao ataque. Soteldo cruzou e Marinho mandou para fora. E aos oito o goleiro botafoguense fez ótima defesa. Novamente o atacante tentou o chute, mas Gatito evitou o gol. Na sequência, a bola saiu em escanteio para os donos da casa.

O Botafogo quase empatou aos 21’, após erro de Jobson. João Paulo chutou e Everson espalmou. Na sequência, Marcinho tentou o chute, mas Jorge apareceu para mandar para escanteio. No lance seguinte, foi o Peixe que marcou mais um gol, aos 22’, com Soteldo. Em contra-ataque, Sánchez cruzou, a defesa do Botafogo não conseguiu afastar e o camisa 10 ampliou.

Apenas um minuto depois o jogador marcou seu segundo gol na partida e o quarto do Peixe. Aos 23’, Sasha tocou para Soteldo, que passou pela marcação e chutou. A bola morreu no fundo das redes de Gatito. De início, o gol foi anulado pelo auxiliar devido a um suposto impedimento. Mas após consultar o VAR, o árbitro confirmou o gol.

Aos 27’, o Santos chegou de novo. Jorge chutou e Gatito Fernández fez a defesa. No rebote, Soteldo mandou na trave. Em seguida, foi o Botafogo que tentou diminuir. Alex Santana passou por Sánchez e chutou, mas Everson defendeu sem dificuldades. A última chance da partida foi para o Peixe, aos 45’, com Taílson. Mas o jogador mandou para fora.

Com o resultado, o Santos chegou aos 58 pontos e se mantém firme na terceira posição do campeonato. Já o Botafogo permanece na 14ª posição, com 33 pontos, apenas dois a menos que o Fluminense, primeira equipe na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Peixe é na quarta-feira (06), contra o Avaí. A partida será na Ressacada, às 21h. O Alvinegro enfrenta o Flamengo, na quinta-feira (07), no Engenhão, às 20h. As partidas são válidas pela 31ª rodada do Brasileirão.