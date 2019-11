Suspensões e desgaste físico de atletas forçam mudanças no CSA para duelo contra Grêmio

O fim da sequência de jogos mais complicada para o CSA no Campeonato Brasileiro da Série A 2019 se aproxima com o confronto diante do Grêmio às 21 horas da próxima quinta-feira (7), em Porto Alegre/RS. Nos duelos contra Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense, uma vitória, um empate e três derrotas. Passado o jogo contra o Tricolor Gaúcho, a reta final reserva confrontos diretos, fundamentais para a permanência ou não do Azulão do Mutange na elite do futebol nacional.

Em vista disso, o técnico Argel Fucks explicou em entrevista após a derrota diante do Furacão no último domingo (3) que vai realizar modificações na equipe para preservar alguns atletas que estão com intenso desgaste físico. Embora não tenha dito quais atletas, o treinador afirmou que é algo já acordado no grupo. Porém, além das mudanças por aprimoramento de condições físicas, o time titular da próxima partida será modificado também por conta de suspensão automática.

O zagueiro Luciano Castán e o volante Dawhan receberam o terceiro cartão amarelo no último fim de semana e cumprem suspensão automática. Com isso, aliam suspensão e preservação física para voltarem mais inteiros para o importante confronto diante do Vasco da Gama. Por causa disso, foram convocados e já estão em Porto Alegre/RS o zagueiro Lucas Dias e o atacante Bruno Alves. Ambos devem ser opções no banco de reservas.

No elenco do CSA, estão pendurados o atacante Bruno Alves, o meia Jonathan Gómez e os volantes Jean Cléber e Naldo, que está com lesão no pé esquerdo. Além de Naldo, estão no departamento médico ou na fase de transição o atacante Alisson Safira (tornozelo esquerdo), o goleiro Jordi (recondicionamento físico após lesão na coxa), o lateral-esquerdo Carlinhos (transição), além do volante be do goleiro Alexandre Cajuru, que só voltam a jogar em 2020.

Restam oito partidas para o encerramento da Série A. O Azulão do Mutange ocupa a 18ª posição, com 29 pontos ganhos, quatro atrás do Cruzeiro, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 33. Adversário desta quinta-feira, o Grêmio soma 50 pontos e está na quinta colocação, completamente dentro da briga por uma vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América de 2020.