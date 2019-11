Após chegar nas quartas, Varoli elogia campanha do Osasco Audax no Paulista Sub-17

Um dos oito melhores do Campeonato Paulista Sub-17, o Audax Osasco encerrou a sua participação na competição. Com uma sólida campanha e depois de desbancar grandes adversários, o time osasquense chegou as quartas de final contra o Palmeiras. Um dos destaques da equipe, o lateral-esquerdo Varoli aprovou a temporada de 2019 do Audax.

- Esse ano foi um de muito aprendizado. O nosso grupo estava muito unido e focado em um único objetivo que era ir o mais longe possível neste campeonato. Conseguimos números bons. com muitos gols e grandes vitórias - disse Varoli.

Uma das maiores promessas da base do Audax, Varoli, de apenas 16 anos, jogará no time sub-20 a partir do próximo ano. Depois da partida contra o Palmeiras, o jogador ressaltou a garra dos seus companheiros do time juvenil.

- Sabíamos que este jogo contra o Palmeiras seria um dos mais difíceis deste ano. Jogamos muito bem, mas infelizmente não conseguimos resultar as chances em gols. Meu objetivo é sempre evoluir cada vez mais, focar agora no sub-20 e fazer um ótimo trabalho - concluiu.