Faltou futebol: Coritiba e Sport fazem jogo abaixo da expectativa e empatam sem gols

Atualmente no comando técnico do Vasco da Gama, o treinador Vanderlei Luxemburgo afirma, em uma de suas inúmeras frases de efeito, que “o medo de perder tira a vontade de ganhar”. Na noite desta segunda-feira (4), Coritiba e Sport entraram em campo pela abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Uma partida de duas equipes que estão no G-4 e que poderiam deixar o acesso ainda mais encaminhado para ambos. Mas faltou futebol vistoso no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba/PR. Com poucas finalizações e impressionante inofensividade, as equipes empataram sem gols.

Coritiba e Sport têm dois dos melhores ataques da competição, os três principais artilheiros, mas ninguém finalizou na direção do gol. Enquanto os donos da casa tinham muita dificuldade na saída de jogo e na posse de bola no campo de ataque, os visitantes trocavam passes, mas não chutava. Não teve uma oportunidade que resultasse em perigo. Quando chutaram, foram tentativas de longe e distantes da meta. No fim do primeiro tempo, as faltas resultaram em alguns cartões amarelos.

No segundo tempo, os clubes começaram o jogo mais dispostos a jogar bola. Mas a partida estava melhor ao Sport, que apresentava uma postura mais equilibrada. A primeira grande oportunidade do jogo veio em lance de bola parada, apenas aos 16 minutos, quando Guilherme cobrou escanteio na direita e Hyuri desviou na primeira trave. A bola passou pela pequena área e saiu. Aos poucos, o Coritiba também buscava o campo ofensivo, mas tinha dificuldades. Em um dos poucos espaços cedidos pelo time pernambucano, Giovanni deu belo lançamento em velocidade para Juan Alano, mas Sander chegou na hora certa para fazer o desarme.

A primeira vez que Luan Polli foi acionado aconteceu aos 32 minutos, quando, depois de uma troca de passes entre Juan Alano e Robson, Thiago Lopes foi acionado na área e tentou finalizar na saída do goleiro, que fechou o gol. O Sport respondeu com Guilherme, que recebeu dentro da área e bateu de primeira, mas foi travado pela defesa.

Com o resultado, o Leão da Ilha permaneceu na segunda posição, com 57 pontos. Diante da torcida, o Coxa continua no terceiro lugar, com 53 pontos, e perdeu a chance de se aproximar do retorno à elite do futebol brasileiro. As equipes voltam a entrar em campo neste fim de semana. O Coritiba enfrenta o Figueirense às 21h30 da sexta-feira (8), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis/SC. Por sua vez, o Sport mede forças contra o Criciúma, às 16h30 do sábado (9), na Ilha do Retiro, no Recife/PE.