Segundo site francês, Atlético de Madrid tem concorrente na briga por Reinier

De acordo com o site Le10Sport, especializado na cobertura do Paris Saint-Germain, o clube da capital francesa também está com Reinier no radar. Além do atual time de Neymar, o Atlético de Madrid é a outra equipe que já sonda a joia do Flamengo.

A grande carta na manga do PSG é o dirigente Leonardo, que faz com Reinier o mesmo que fez com o meia Lucas Moura, quando era do São Paulo. Na época em que o ex-jogador estava no Milan, foi agente importante na ida de Lucas Paquetá ao clube italiano.

Segundo o jornal espanhol AS, o time de Madrid pretende buscar a contratação do meia flamenguista de 17 anos o mais rápido possível, assim que ele completar 18 anos. Vale lembrar que Reinier já demonstrou interesse em evoluir no Atlético, ao lado do treinador argentino Diego Simeone.