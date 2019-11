Operário bate Criciúma com gol no final e deixa time catarinense no Z-4

Operário-PR e Criciúma se enfrentaram nesta terça-feira (05), no Germano Krüger. A partida foi válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fantasma venceu por 1 a 0, com gol de Maílton, aos 47’ do segundo tempo.

A partida começou com as equipes desperdiçando oportunidades. Aos oito minutos, Maílton cobrou falta a favor do Operário, mas mandou longe do gol. Em seguida, aos 11’, Liel recebeu o passe de Daniel Costa e errou o chute, desperdiçando a chance para o Tigre. A equipe teve uma falta para cobrar aos 13’, mas Marlon bateu direto, sem perigo.

Sem muitas chances reais de gol, aos 28’ o Fantasma tentou com Marcelo. O volante finalizou de fora da área, mas a bola foi por cima do gol de Paulo Gianezini. E aos 32’ chegaram novamente. Jean Carlo caiu na entrada da área e pediu pênalti. No entanto, o árbitro mandou seguir.

Diferente de todo o primeiro tempo, nos minutos finais as equipes quase chegaram ao gol. Aos 38’, Daniel Costa tocou para Léo Gamalho. O atacante cabeceou e a bola parou no travessão. O Operário respondeu aos 42’, quando Maílton tentou o passe para Marcelo, dentro da área. Mas o jogador não alcançou e perdeu a chance de marcar para os donos da casa.

Na segunda etapa, o Tigre assustou aos oito. Após cobrança de falta de Daniel Costa, Rodrigo Viana fez a defesa. No rebote, foi a vez de Léo Gamalho tentar, mas o goleiro do Fantasma salvou outra vez. E aos 13’, Felipe Augusto chutou e a bola parou no travessão.

Tentando sair do zero a zero, o Fantasma quase abriu o placar aos 37’, com Rafael Chorão. Batatinha lançou para o meia, que mandou para fora. E o gol da partida saiu no último lance, aos 47’, com Maílton. Após contra-ataque, o lateral recebeu o passe e mandou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Operário-PR chegou aos 48 pontos e subiu para a sétima colocação. No momento, está a cinco pontos do Coritiba, último clube na zona de classificação para a Série A. Já o Criciúma segue na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com 31 pontos.

O próximo compromisso do Fantasma é contra o Vila Nova, na sexta-feira (08). A partida será no Serra Dourada, às 20h30. O Tigre enfrenta o Sport no sábado (09), na Ilha do Retiro, às 16h30. As partidas são válidas pela 34ª rodada da competição.