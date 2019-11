Figueirense empata em casa com Vila Nova e pressão para deixar Z-4 aumenta

Figueirense e Vila Nova não tiraram o zero do marcador no Orlando Scarpelli, na noite dessa terça-feira (5), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O público de 5.536 pessoas viram uma partida com poucas chances claras de gol e recheada de marcações de faltas.

A primeira chance real de gol aconteceu somente aos 13 minutos, com o time visitante. Após receber bola da linha de fundo, Gustavo Henrique se antecipou do zagueiro, mas mandou pela linha de fundo. Os mandantes responderam três minutos depois, em chute do meia Tony, em rolada de bola.

O jogo continuou frio entre as duas partes e houve apenas duas boas chegadas do Figueirense até o fim da primeira etapa. No segundo tempo, a primeira boa chance foi do time da casa, aos 9, com o meia Breno, em chute de longa distância.

Aos 15, o Vila Nova teve, talvez, a melhor chance da partida. Após aproveitar o vacilo da zaga do Figueirense, Romário errou o gol, livre de marcação, ao tentar encobrir o goleiro.

Com muitas marcações de faltas, e pouca eficiência nas conclusões, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Resultado que não foi bom para ambas equipes. O Figueirense permance na 17ª colocação, com 34 pontos, enquanto o Vila Nova-GO segue logo atrás, com dois pontos a menos.