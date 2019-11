Ruim para os dois: Ponte Preta e São Bento empatam no Moisés Lucarelli

Noite melancólica para Ponte Preta e São Bento. As duas equipes empataram por 1 a 1, no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vico marcou para a Macaca, enquanto Raphael Martinho deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe de Campinas passou a ocupar a 11ª colocação, com 43 pontos, abandonando de vez a disputa pelo acesso. No próximo sábado (9), a Macaca visita o arquirrival Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 16h30.

Enquanto isso, o São Bento segue se aproximando do rebaixamento. O Azulão continua na última posição, soma 30 pontos e volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, para receber o Cuiabá, no Walter Ribeiro.

Sem emoções

As duas equipes não criaram muitas oportunidades na etapa inicial. Apesar da necessidade da vitória para ambos os lados, Ponte Preta e São Bento protagonizaram um jogo frio. Jogando em casa, a Macaca partiu para cima, mas não teve efetividade.

Na melhor chance criada pela equipe mandante, Marquinhos chutou de longe e mandou por cima, assustando o goleiro Henal. A resposta do São Bento veio com Paulinho, que, por sua vez, viu seu arremate desviado parar nas mãos de Ivan.

Um para cada

Apresentando mais volume de jogo, a Ponte Preta voltou pressionando o São Bento. Logo no início do segundo tempo, João Carlos e Camilo pararam em Henal, mas o goleiro do time visitante não teve a mesma sorte quando Vico recebeu na área e abriu o placar.

A vantagem acomodou a Macaca. Diante disso, o São Bento cresceu e quase empatou com Raphael Martinho. Pouco tempo depois, o próprio meio-campista recebeu de Rodolfo e deixou tudo igual, dando números finais a partida.