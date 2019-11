Com gol nos acréscimos, Atlético-GO bate Londrina e se consolida no G-4 da Série B

Pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão, o Atlético Goianiense recebeu o Londrina no Estádio Antonio Accioly. Com muita emoção, o Dragão venceu o Tubarão com um gol nos acréscimos, por 2 a 1. Aylon e Rodrigo Rodrigues marcaram para os mandantes, enquanto Kozlinski fez contra para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético Goianiense chegou na 3ª colocação, com 54 pontos ganhos. Já o Londrina fica na 16ª, com 35 pontos, ainda podendo perder a posição para o Figueirense.

Com emoção!

A primeira chance da partida foi do Dragão, com Pedro Raul, que invadiu a área e bateu de esquerda, cruzado, fazendo a bola passar perto da trave esquerda de César. Quatro minutos depois, Higor Leite bateu uma falta frontal por fora da barreira, acertando ela no canto esquerdo de Kozlinski, que defendeu a bola e a colocou para fora.

Aos 12 minutos, Mike desceu pela direita, cortou para o meio e bateu de canhota, mandando a bola perto do travessão, com muito perigo! Apenas dois minutos depois, Pedro Raul decidiu bater de longe e obrigou César a voar e espalmar a bola para fora.

Aos 20 minutos, Aylon recebeu dentro da área, tirou o marcador e foi derrubado por Dirceu e ganhou o pênalti para o Atlético Goianiense. O canhoto Mike foi para a cobrança e bateu forte, no canto esquerdo de César, que foi no cantinho buscar a bola e salvar o Londrina!

Com 25 minutos, em um escanteio vindo da direita, Nathan conseguiu desviar de cabeça e acertou o travessão de César. No rebote, pela esquerda, Mike tentou o chute mas mandou nas mãos do goleiro.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Jonathan desceu pela direita e cruzou para Mike. O camisa onze desviou de cabeça para o alto, onde estava Aylon. O camisa sete cabeceou para o chão, colocando a bola no canto esquerdo de César que nada pode fazer além de ver o Atlético abrir o placar!

Aos 13 minutos, Aylon desceu pela esquerda e cruzou para Mike, mas o atacante não conseguiu desviar a bola e ela passou perto da trave direita de César. Aos 20 minutos, Higor Leite cobrou mais um escanteio na primeira trave, onde houve um desvio com perigo para o goleiro Kozlinski.

Com 27 minutos, Nicolas bateu uma falta frontal na altura do travessão e obrigou César a voar e colocar a bola para escanteio por cima do gol. Aos 43 minutos, em um lance na área, após um lateral arremessado na área, a zaga do Dragão desviou para trás onde estava Élber, que tentou o desvio mas não tocou na bola, que ainda pegou em Kozlinski e entrou, empatando o jogo!

Em uma falta cobrada por Reginaldo na área, apenas três minutos depois, o ataque o Atlético desviou para o meio e o goleiro César tentou tirar de lá mas não mandou a bola para fora da área, e sim para cima. Rodrigo Rodrigues estava lá, sozinho, para colocar a bola dentro do gol e fazer o 2 a 1 para o time mandante!

O Atlético volta aos gramados no próximo sábado (9), às 19h, quando enfrenta o CRB fora de casa. Já o Londrina recebe o América-MG na próxima sexta (8), às 20h30. Ambos os jogos são válidos pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão.