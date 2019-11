Com primeiro tempo destruidor, Cuiabá goleia CRB e mata chances alvirrubras de acesso

A matemática ainda dá chances, mas o CRB praticamente deu adeus a qualquer possibilidade de estar na Série A em 2020 na noite desta terça-feira (5). Em jogo disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT, a equipe regatiana foi goleada pelo Cuiabá por 5 a 1, no confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Impressionou o time da casa abrir três gols de vantagem com pouco mais de 15 minutos de partida e dominar o jogo do início ao fim. Jean Patrick, Felipe Marques, Paulinho, Alê e Agustín Gutiérrez marcaram os gols da equipe do Mato Grosso, enquanto os alagoanos descontaram com Edson Cariús.

Com o resultado, o Dourado permanece no décimo lugar, com 47 pontos, mas com uma vitória a menos que o próprio CRB e o Botafogo-SP (12 a 13), que estão acima com a mesma pontuação. Os dois clubes têm mínimas possibilidades de acesso. As equipes entram em campo neste fim de semana. O Cuiabá encara o São Bento às 21h30 da próxima sexta-feira (8), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP, enquanto o CRB mede forças contra o Atlético-GO, às 19 horas do sábado (9), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.

Cuiabá avassalador, CRB em pânico

Uma aula de tática foi feita pelo Cuiabá no início do jogo. Rápido no ataque, com bela troca de passes, os donos da casa garantiram a vitória logo nos primeiros minutos da partida. Aos dois, Alê iniciou jogada, Jefinho recebeu e deixou Jean Patrick na cara do gol para abrir o placar. Aos cinco, Lucas Braga cruzou da direita e Felipe Marques completou de letra para marcar um belo gol. Aos 16, foi a vez de Paulinho encher o pé em cobrança de falta e mandar a bola no ângulo para marcar 3 a 0.

O CRB tentou reagir e diminuir com Lucas Siqueira, mas o chute errou o alvo por muito pouco. O técnico Marcelo Cabo realizou duas mudanças ao promover as entradas do volante Wesley Dias e do atacante Edson Cariús, com o objetivo de esboçar uma reação. O jogo ficava mais aberto, porque o Cuiabá mantinha a intensidade e poderia transformar a vitória em goleada. Aos 32, o goleiro dourado Matheus Nogueira vacilou no controle da bola e Edson Cariús estava esperto para marcar o primeiro do Galo. Quase o Regatas encosta pouco tempo depois, quando Elton cobrou falta e Léo Ceará cabeceou, mas Matheus Nogueira se redimiu com belíssima defesa.

Os donos da casa tiveram três finalizações para aumentar o placar. Na primeira tentativa, Alê bateu cruzado e Andrey espalmou. No rebote, Felipe Marques cruzou e Jefinho cabeceou forte para nova defesa do goleiro regatiano. O volante Jean Patrick tentou marcar seu segundo tento na partida, mas o chute parou na trave.

Cuiabá mantém domínio e transforma vitória em goleada

Seria natural o Cuiabá baixar um pouco a guarda e administrar o resultado. Mas o CRB continuava sem forças. Os mandantes deixavam a bola com o adversário, mas tinham a posse no campo de ataque e chegavam com perigo, com oportunidade de balançar as redes. Aos 15 minutos, Jean Patrick cobrou falta e a bola bateu na mão de Wellington Carvalho. O zagueiro Anderson Conceição estava impedido, o árbitro assistente assinalou posição irregular, mas o árbitro de campo confirmou a marcação de penalidade máxima. Na cobrança, Alê converteu e iniciou a conversão da vitória em goleada.

O Dourado seguia com sangue nos olhos, intenso, todo no ataque. O CRB mostrava ainda mais fragilidade. Com as modificações feitas pelo técnico Marcelo Chamusca, o Cuiabá mexeu nas peças ofensivas e ganhou mais fôlego no campo de ataque. Assim, o quinto gol ficou algo natural e aconteceu aos 36 minutos, quando Agustín Gutiérrez recebeu fora da área, trouxe para o meio e chutou forte. A pelota quicou no chão, bateu na trave e entrou; fim de jogo.