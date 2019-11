Vitória vence Brasil de Pelotas e abre vantagem contra Z-4

Na noite desta terça-feira (5), o Vitória recebeu o Brasil de Pelotas, no Barradão, e venceu por 3 a 0. O confronto, disputado em Salvador, foi válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

Com o resultado o Rubro-Negro baiano pulou para a 14ª posição, com 40 pontos, e abriu seis de vantagem para o Figueirense, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Xavante caiu uma posição e ocupa o 12º lugar na tabela, com 42 pontos.

Gol no fim do primeiro tempo

Com a necessidade de fazer o resultado, o Vitória começou a partida segurando a bola no campo ofensivo, trocando passes e buscando o gol adversário. E logo aos cinco minutos já proporcionou a primeira chance de gol. Bruno Aguiar tentou sair jogando, mas errou e a bola sobrou com Lucas Cândido. O volante finalizou rasteiro e passou perto do gol Xavante.

Logo em seguida veio a resposta dos visitantes e, por sinal, muito parecida com a oportunidade da equipe baiana. Aos seis, Murillo Rangel e Guilherme Queiroz tabelaram e o centroavante do Brasil manda para o gol do Vitória. A bola passa raspando a trave de Martin Rodriguez.

O Brasil de Pelotas teve outra oportunidade com Nirley, aos 22, que aproveitou cobrança de falta e cabeceou a direita do gol do Vitória. A partir daí, começou a blitz do Leão para abrir o placar ainda na primeira etapa. Ramon, aos 39, quase faz um golaço. Mas ainda não foi dessa vez.

Aos 45, enfim, saiu o primeiro gol do Vitória. Anselmo Ramon tabela com Eron e recebe na linha de fundo, cruza para a área e Lucas Cândido aparece para completar para o fundo do gol. 1 a 0 para o Leão no primeiro tempo.

Domínio total do Vitória

O jogo mal reiniciou e o Leão aumentou o placar. Aos dois minutos da etapa final, Thiago Carleto cobra falta na medida para Everton Sena, na pequena área, cabecear para o gol. 2 a 0 tranquilo para o Leão da Barra.

O Brasil até tentou ameaçar com Bruno Aguiar, em cobrança de falta, mas o Vitória continuou mandando no jogo e chegava com tranquilidade ao gol adversário. Lucas Cândido, aos 16, tentou marcar o seu segundo gol em finalização de fora da área, mas foi Eron quem marcou o terceiro gol do Leão. O Xavante tenta saída de bola com troca de passes no campo defensivo, mas Jatobá acaba errando o domínio e o atacante do Vitória, esperto, rouba e toca rasteiro para aumentar a vantagem e marcar, aos 27 minutos, seu primeiro gol como profissional.

Com o domínio completo do jogo, o Vitória ainda teve uma chance, com Lucas Cândido, aos 38, que chutou forte de fora da área. A partir daí, a equipe administrou o resultado e assegurou o triunfo dentro dos seus domínios.