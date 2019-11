Clássico quente! Em má fase, Botafogo tenta barrar boa fase do Flamengo

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (07) no Estádio Nilton Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas oito partidas para o término da competição, as duas equipes buscam atingir seus objetivos e, para isso, é de extrema importância a vitória no jogo de hoje.



Mandante da partida, o Botafogo se viu pressionado ao longo da última semana para que disponibilizasse metade da carga de ingressos para a torcida rubro-negra. O time do técnico Alberto Valentim busca uma vitória contra o rival para se afastar da Zona de Rebaixamento.



Já o Flamengo vai em busca de mais uma vitória para manter a distância de oito pontos para o Palmeiras, vantagem que diminuiu para cinco pontos após a vitória do Alviverde sobre o Vasco nesta quarta. O Rubro-negro volta a ter força máxima para esta partida.



O árbitro Leandro Pedro Vuanden apita o clássico. Vagner Reway será o responsável pela arbitragem de vídeo.

Em busca do alívio

O Botafogo segue com a corda no pescoço no Campeonato Brasileiro. Com Alberto Valentim no comando, foram seis partidas e cinco derrotas, o que já deixa o treinador pressionado para a sequência no campeonato.



Durante a semana, polêmica extra-campo. A princípio, o Alvinegro não aceitou vender a transmissão da partida para Portugal, mas voltou atrás e receberá uma cota de 50 mil reais. Em outro ponto discordante entre as equipes, o Botafogo disponibilizou apenas 10% da carga de ingressos para a torcida rubro-negra, o mesmo disponibilizado para a sua torcida no jogo de ida, no primeiro turno. A medida gerou críticas do adversário.



Para este jogo, o Glorioso conta com o retorno de Alex Santana aos titulares depois de dois meses. Cícero, que havia ficado no banco contra o Santos, volta ao time titular.



O provável Botafogo: Gatito; Fernando, Carli, Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo e Alex Santana; Luiz Fernando, Valência e Igor Cássio.

Oito passos para o título

Faltam apenas oito jogos para o término do campeonato. E a cada jogo que passa, o Flamengo fica mais próximo do título. E para este jogo, o treinador Jorge Jesus volta a contar com força máxima.



Gabigol, artilheiro do campeonato, volta ao time após cumprir suspensão contra o Corinthians. E é o ataque o ponto forte do Flamengo na competição. Juntos, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta já marcaram 46 gols no campeonato. Mais do que 17 times em toda a competição. E é Bruno Henrique que vem sendo decisivo em clássicos com a camisa do Flamengo. No ano, já foram nove gols marcados contra os rivais Botafogo, Vasco e Fluminense.

Com o triunfo do Palmeiras contra o Vasco na noite desta quarta-feira, a diferença pro alviverde caiu para cinco pontos, tornando a vitória ainda mais fundamental para o Flamengo.

O provável Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e Filipe Luiz; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.