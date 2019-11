Ceará e Internacional se enfrentam no Castelão com G-6 e Z-4 em jogo

Na Arena Castelão, o Ceará recebe o Internacional na noite desta quinta-feira (07). Válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece às 19h30. E as equipes têm objetivos distintos. O Alvinegro busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado quer se aproximar da zona de classificação à Libertadores.

No primeiro turno, no Estádio Beira-Rio, o Colorado levou a melhor. Com gol de Sarrafiore, a equipe venceu a partida diante de seu torcedor. No histórico geral de confrontos o Vozão leva a melhor, tendo vencido sete dos 19 duelos já realizados. O Inter venceu seis e os outros seis terminaram empatados.

G-6 na mira colorada

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com 46 pontos somados e ocupando a sétima colocação, o Internacional quer vencer para continuar almejando uma vaga no grupo dos seis classificados para a Libertadores. A equipe treinou na tarde desta quarta-feira no CT do Fortaleza. A maior parte da atividade foi de portões fechados para imprensa.

O técnico Zé Ricardo tem alguns desfalques para o duelo. Marcelo Lomba, Edenílson e Nico López estão suspensos. Por outro lado, o comandante conta com o retorno de Heitor.

Em entrevista coletiva, o lateral Uendel falou sobre o duelo: “Sabemos que será um jogo difícil, é uma equipe muito forte jogando junto do seu torcedor, mas a gente vem de bons resultados fora de casa e vamos em busca dessa vitória”, afirmou.

Na fuga do rebaixamento

Foto: Felipe Santos/Ceará

Na 16ª posição com 33 pontos somados, o Ceará precisa vencer para permanecer fora da zona de rebaixamento sem depender de outros resultados. A equipe de Adilson Batista treinou na tarde desta quarta-feira (06) visando o duelo. Antes de iniciar os trabalhos, o grupo assistiu um vídeo de análise do adversário. Depois disso, fez uma atividade coletiva em campo reduzido.

O comandante do Vozão volta a contar com Luiz Otávio, Lima, William Oliveira, João Lucas e Mateus Gonçalves que foram desfalques na última rodada. Antes dos trabalhos, o técnico falou com a Imprensa.

“Fiquei orgulhoso do trabalho do meu time contra o Palmeiras. O Inter é um adversário dificílimo. Precisamos concentrar e da ajuda do torcedor, que jogue junto e mandem energia boas para que a gente consiga o objetivo da vitória”, ressaltou.