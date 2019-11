Coelho elogia boa atuação do Corinthians após vitória em casa: “Mérito é dos jogadores”

O Corinthians venceu o Fortaleza na noite desta quarta-feira (6), na Arena Corinthians, em Itaquera, por 3 a 2. A partida era válida pela 31ª rodada do Brasileirão e marcou o primeiro jogo do Timão após a saída do técnico Fábio Carille. Após a partida, o treinador em exercício, Dyego Coelho, falou à imprensa.

“O treino mudou o comportamento. Eles atingiram velocidade de jogo na marcação sob pressão do treino. Eles são jogadores muito inteligentes, foi uma ideia nossa de pressionar e sair jogando em três. O mérito é dos jogadores, eles mudaram a chavinha. Neste jogo, eles executaram a ideia do treino de uma maneira que o torcedor gostou. De vê-los jogando sem a bola e com ela, se entregaram. Se tivermos mais treinos, nós podemos evoluir muito mais”, respondeu o técnico ao ser perguntado sobre a boa atuação do Corinthians.

Dyego também falou sobre a emoção de treinar a equipe que o revelou para o futebol.

“Foi muito marcante. A sensação que eu tive quando o árbitro acabou o jogo foi a mesma de quando tinha dez anos, quando fui aprovado na peneira do clube. A sensação é maravilhosa. A minha história aqui é cheia de alegrias, tristezas e de uma série de outras situações. Porém, é algo que fica para sempre. Tudo o que meus pais, minhas filhas têm hoje foi o Corinthians que me proporcionou. Não penso se amanhã vai vir alguém, quero viver cada dia ajudando o clube que me proporcionou tanta coisa”, disse.

Coelho afirmou, também, que o segredo para o desempenho positivo do Corinthians em campo foi um diálogo maior com os jogadores: “Quando a gente propõe alguma coisa aos jogadores precisamos escutar o feedback deles. Eles aceitaram. Isso me deu confiança. Eu fico feliz porque eles pegaram muito rápido. Quando jogador quer fazer, eles fazem mesmo. O resultado foi a vitória hoje”, afirmou o técnico em exercício.

Dyego foi perguntado sobre Boselli, o jogador que fez dois gols na partida, garantindo a vitória do Corinthians e saiu aplaudido pela Fiel: "Eu acho que ele mesmo já se convenceu hoje. O que ele fez hoje é algo que nos deixa felizes e esperançosos. É um jogador de qualidade e inteligente. O que ele fez hoje mostra que tem plenas condições de vencer aqui. Saiu aplaudido, não tem como pensar em outra situação além de vencer aqui dentro do clube”, elogiou.

O próximo compromisso do Corinthians é no sábado (09), contra o Palmeiras, no clássico paulista. O jogo marca a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontecerá no Pacaembu, às 19h