Flamengo é mais conhecido que o Vasco em Portugal, segundo pesquisa

boaNem com o nome do heroico português o Vasco da Gama consegue emplacar sua fama em em terras lusitanas. A boa fase do Flamengo e o ótimo trabalho do técnico Jorge Jesus fizeram com que o time ficasse em primeiro lugar em Portugal quando o assunto é futebol carioca. Uma pesquisa feita pela empresa MF Press Global apontou que o rubro-negro é o clube carioca mais conhecido em solo português. Essa pesquisa ouviu mais de 500 pessoas e constatou o sucesso do clube.

"Foram mais de quinhentas pessoas que responderam à nossa pesquisa, de praticamente todas as regiões do país, de norte a sul. O resultado é que hoje o Fla é o time brasileiro que os portugueses mais conhecem e que tem mais adeptos, acima até mesmo do tradicional Vasco da Gama, sempre associado à figura dos portugueses e luso-brasileiros historicamente", afirmou Fabiano de Abreu, CEO da Press Global.

Devido ao ótimo trabalho de Jesus, além de ser o time mais conhecido, é também o clube com mais torcedores, segundo Fabiano.

"O número de simpatizantes do Flamengo é quase que 100% dos entrevistados. É incrível como ter o Jorge Jesus, que era treinador do Benfica, maior time português em tamanho da torcida, popularizou o Fla e fez com que o número de simpatizantes fosse quase total. Posso afirmar que o Flamengo é a maior torcida de um time brasileiro em Portugal e tem um número de torcedores e simpatizantes maior que de muitos times de Portugal."

O sucesso é tanto que a Fla Lisboa, embaixada oficial do Flamengo em Portugal, que foi fundada em 2017 por apenas sete amigos, hoje conta com mil torcedores que acompanham as partidas do time.

"Hoje cadastrados temos exatamente 642 torcedores. Muitos assistem os jogos conosco sem estarem cadastrados e são bem vindos. O recorde foram 800 pessoas na semifinal contra o Grêmio, 600 acompanhando pelo telão do lado de fora e 200 dentro do bar. Não é possível estimar quantos torcedores do Flamengo existem em Portugal mas eles estão por toda parte", conta Nicholas Reis, representante da embaixada.

Agora, ainda em boa fase por estar no topo do Brasileirão e na final da Libertadores, o Flamengo tem tudo para permanecer em evidência no país europeu, levando em conta também a má década vascaína. E o técnico português Jorge Jesus é mais outro fator que impulsiona a fama rubro-negra.