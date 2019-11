Com gols na primeira etapa, Santos bate Avaí na Ressacada

Nesta quarta-feira (6), o Avaí recebeu o Santos, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando iniciar uma sequência de vitórias para se livrar do rebaixamento, mas isso não foi possível. Terceiro colocado na tabela de classificação, o Peixe venceu mais uma fora de casa e se aproximou ainda mais da classificação direta para fase de grupos da Libertadores 2020.

Com todos os gols da partida no primeiro tempo o time da Vila Belmiro venceu por 2 a 1. O Santos abriu 2 a 0 com Sasha e Marinho e o Avaí descontou com um golaço de João Paulo.

Movimentado

O jogo começou com amplo domínio dos santistas. Com maior volume de jogo o Peixe abriu o placar após um escanteio ensaiado. Sánchez cobrou o escanteio na meia-lua para Marinho que teve seu chute desviado e a bola acabou sobrando Eduardo Sasha abrir o marcador.

O Santos seguiu em cima do adversário e ampliou o marcador em uma jogada característica de Marinho. O atacante recebeu na ponta direita e foi conduzindo para o meio até achar espaço para o chute e vencer o goleiro Frigeri.

Depois dos dois gols a equipe tirou o pé do acelerador e viu o Avaí crescer na partida. Após bate rebate na área a bola sobrou para João Paulo fora da área que acertou um lindo chute no ângulo direito de Everson e diminuiu o placar. O Leão seguiu tentando o gol e ainda obrigou Everson a fazer duas grandes defesas, mas não conseguiu o empate.

Deu sono

Com três gols na primeira etapa, a expectativa era das equipes manterem o ritmo que apresentaram, mas não foi o que aconteceu. O Santos não voltou da forma que começou a partida e o Avaí parecia sem forças para reagir. O lance mais perigoso foi dos mandantes com Gegê que furou a bola após boa jogada de Vinícius pela direita.

Os dois goleiros sequer sujaram o uniforme para defesas no segundo tempo. Quando Jonathan saiu cara cara com Everson, o zagueiro Gustavo Henrique fez falta no atacante e tomou cartão vermelho direto. Pelo lado do Avaí, o lateral direito Léo já tinha cartão amarelo e parou um contra-ataque puxado por Marinho e também foi expulso.

No fim das contas melhor para os visitantes que somaram mais 3 pontos e estão cada vez mais perto da vaga direta na Libertadores. O Santos soma 61 pontos e está na terceira colocação. O Avaí, que tem apenas 17 pontos e está na lanterna da competição.

O Avaí volta a jogar na próxima segunda-feira (11), quando viaja para enfrentar o Botafogo, às 20h. Já o Santos enfrenta o Goiás fora de casa no próximo sábado (9), às 17h.