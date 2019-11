Buscando solidificação no G-4, São Paulo enfrenta Fluminense no Brasileirão

São Paulo e Fluminense se enfrentam, nesta quinta-feira (7), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Morumbi (São Paulo-SP), às 19h30.

Reforços na partida

As novidades do Tricolor Paulista para o duelo contra os cariocas são as voltas de Pablo e Liziero, que desfalcaram o time nas últimas rodadas por conta de lesões.

Pablo, que ficou fora por seis jogos, se recuperou de um estiramento na coxa direita. Já Liziero, que desfalcou o São Paulo nas duas últimas partidas, trabalhou no DM para recuperar-se de um desgate muscular.

Uma baixa certa é a de Igor Gomes. O meia cumpre suspensão, e Fernando Diniz deve iniciar a partida com Hernanes no meio de campo.

Reencontro de Diniz com o Flu

Fernando Diniz enfrentrará o Fluminense pela primeira vez após sua demissão da equipe. Até então, o treinador acumula cinco vitórias, dois empates e duas derrotas no comando do Tricolor Paulista, com a equipe na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Mesma escalação

Marcão deverá repetir o time que entrou em campo contra o Vasco no último final de semana.

A boa notícia é que o lateral-direito Gilberto se recuperou da entorse no tornozelo e já treinou com a equipe para a preparação do confronto contra os paulistas.

João Pedro não estará presente nem no banco de reservas. O treinador do Fluminense o cortou da relação, por conta dos péssimos desempenhos do atleta nos treinos.

Outra baixa no Tricolor Carioca é a ausência do atacante Brenner. Por uma situação contratual, o jogador não poderá enfrentar o São Paulo, time que tem a posse do atleta.

Mascarenhas e Matheus Ferraz também são desfalques, pois se recuperam de lesões.