Série B; últimas rodadas e contagem regressiva

O Campeonato Brasileiro da Série B 2019 chegou nas últimas rodadas e a contagem regressiva para alguns clubes já começou. Título da competição, vaga na Série A do ano que vem e se livrar do rebaixamento para a Série C está em jogo nas últimas cinco rodadas.

Mesmo com o acesso garantido, o Bragantino ainda visa o título da segunda divisão. Atualmente, a equipe paulista tem oito pontos de vantagem para o Sport, segundo colocado.

Restam três vagas para voltar à elite do futebol nacional e diversos clubes estão na disputa. O Sport é o mais próximo de garantir o acesso, Atlético-GO e Coritiba completam o G-4. Paraná, América-MG, Operário-PR, Botafogo-SP, CRB, Cuiabá, e Ponte Preta também estão na briga.

Confira os jogos das equipes envolvidas na briga pelo acesso:

Sport: Criciúma (C), Botafogo-SP (F), Vila Nova (C), Ponte Preta (C) e Atlético-GO (F)

Atlético-GO: CRB (F), Oeste (F), Paraná (C), Brasil de Pelotas (F) e Sport (C)

Coritiba: Figueirense (F), Brasil de Pelotas (F), Oeste (C), Bragantino (C) e Vitória (F)

Paraná: Vitória (C), São Bento (C), Atlético-GO (F), Criciúma (F) e Botafogo-SP (C)

América-MG: Londrina (F), Cuiabá (F), Vitória (C), Guarani (F) e São Bento (C)

Operário-PR: Vila Nova (F), Bragantino (C), Guarani (F), Vitória (C) e Figueirense (F)

Botafogo-SP: Bragantino (C), Sport (C), Londrina (F), Cuiabá (C) e Paraná (F)

CRB: Atlético-GO (C), Vitória (F), Ponte Preta (C), Figueirense (C) e Bragantino (F)

Cuiabá: São Bento (F), América-MG (C), Figueirense (F), Botafogo-SP (F) e Vila Nova (C)

Ponte Preta: Guarani (F), Figueirense (C), CRB (F), Sport (F) e Brasil de Pelotas (C)

A briga para não cair também é muito grande. São Bento, Criciúma, Vila Nova e Figueirense fazem parte da zona do rebaixamento. Londrina, Oeste, Guarani, Vitória e Brasil de Pelotas estão na briga para se livrarem da terceira divisão.

Confira os jogos de quem briga para se manter na Série B:

Brasil de Pelotas: Oeste (C), Coritiba (C), São Bento (F), Atlético-GO (C) e Ponte Preta (F)

Vitória: Paraná (F), CRB (C), América-MG (F), Operário-PR (F) e Coritiba (C)

Guarani: Ponte Preta (C), Vila Nova (F), Operário-PR (C), América-MG (C) e Londrina (F)

Oeste: Brasil de Pelotas (F), Atlético-GO (C), Coritiba (F), Vila Nova (F) e Criciúma (C)

Londrina: América-MG (C), Criciúma (F), Botafogo-SP (C), São Bento (F) e Guarani (C)

Figueirense: Coritiba (C), Ponte Preta (F), Cuiabá (C), CRB (F) e Operário-PR (C)

Vila Nova: Operário-PR (C), Guarani (C), Sport (F), Oeste (C) e Cuiabá (F)

Criciúma: Sport (F), Londrina (C), Bragantino (F), Paraná (C) e Oeste (F)

São Bento: Cuiabá (C), Paraná (F), Brasil de Pelotas (C), Londrina (C) e América-MG (F)

A 34° rodada começa nesta sexta-feira e se encerra no sábado (09). Confira os jogos:

19h15: Botafogo-SP x Bragantino

19h15: Paraná x Vitória

20h30: Vila Nova x Operário-PR

20h30: Londrina x América-MG

21h30: Sao Bento x Cuiabá

21h30: Figueirense x Coritiba

Sábado:

16h30: Sport x Criciúma

16h30: Guarani x Ponte Preta

19h: Brasil de Pelotas x Oeste

19h: CRB x Atlético-GO.