Após vitória, Bruno Henrique diz: "Contra o Flamengo todo mundo quer correr"

Não faltou emoção no Nilton Santos! Enquanto o Botafogo se desdobrava para arrancar um empate, o Flamengo suava sangue para conquistar a vitória. E ela veio no finalzinho, quando Bruno Henrique deu belo passe por cima para Linconl, que entrou no segundo tempo, empurrar às redes. Assim foi o único gol do jogo, novamente com participação da estrela de BH27.

O clássico carioca estava empatado até aos 44 minutos da etapa final, mas o camisa 27 flamenguista, Bruno Henrique, conseguiu dar sua terceira assistência no campeonato. Mas a dificuldade já era esperada pelo elenco rubro-negro, segundo o atacante.

"Sabíamos da dificuldade do jogo. A gente sempre sabe, quando vem contra o Flamengo, todo mundo quer correr, todo mundo quer mostrar futebol, todo mundo quer impor. Mas nossa equipe está de parabéns, mesmo sofrendo a gente venceu. Então, fico feliz em mais uma vez poder contribuir, não é fazendo gol, mas fazendo assistência, correndo, lutando, ajudando. Está todo mundo de parabéns", disse BH ao canal Premiere, após o apito final.

Durante todo o clássico, o Flamengo deu 17 finalizações contra apenas quatro do Botafogo. Foram 67% do tempo com a bola nos pés rubro-negros. Mesmo assim, o 1 a 0 alegrou a torcida somente aos 44 minutos. Muito dessa persistência se deve ao Mister Jorge Jesus.

"O Mister pede uma coisa para a gente, que é enquanto o juiz não acabar o jogo e apitar o final não é para a gente desistir. Ainda com um a mais, a gente acreditou até o final que poderia fazer o gol. Então é parabenizar pela entrega", contou Bruno Henrique.

Mais três pontos na conta deixam o Flamengo com 74, ainda oito à frente do vice Palmeiras, que tem 66. Na próxima rodada, o atual líder do Campeonato Brasileiro joga novamente no Rio de Janeiro, mas contra o Bahia, às 18h do domingo (10).