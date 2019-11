Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Pacaembu e fazem dérbi no Brasileirão e no metrô

-No próximo sábado (9), às 19h, no Pacaembu, se enfrentam Palmeiras e Corinthians, em mais um derby paulista. O jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro já conta com 31 mil ingressos vendidos antecipadamente, então o derby promete casa cheia!

Verdão e Timão estão na parte de cima da tabela do Brasileirão. O alviverde está na 2ª colocação, com 66 pontos ganhos, oito atrás do líder Flamengo. Já o alvinegro está na 6ª colocação, com 48 pontos, cinco atrás do outro rival, São Paulo e apenas um acima do Athletico Paranaense.

A arbitragem da partida será de Vinicius Gonçalves Dias Araújo, sendo auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O VAR será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

O lado da estação Palmeiras – Barra Funda da linha vermelha de São Paulo*

O Verdão ainda sonha com o título, por mais impossível que isso pareça. Para concretizar esse sonho, o Palmeiras tem de tirar oito pontos para o Flamengo. E, para isso, o alviverde tem de vencer o clássico contra seu arquirrival no Pacaembu.

O retrospecto é bom, no último jogo, o Palmeiras precisou de pouco mais de um minuto para vencer o rival no Pacaembu. Do pênalti defendido por Prass, na batida de Lucca, ao gol de Dudu, o Palmeiras venceu o rival por 1 a 0.

Luiz Adriano, autor do gol da vitória palmeirense em São Januário, pode ir para o jogo no Pacaembu. Após a partida, o camisa 10 saiu com dores na coxa direita e se tornou dúvida para o clássico. Ele acabará de voltar de lesão, quando sentiu a mesma coxa na derrota por 2 a 0 contra o Santos. Luiz Adriano foi avaliado e não constatou lesão na coxa, mas será reavaliado antes da partida.

Com o retorno dos jogadores poupados na partida frente ao Vasco, o Palmeiras deve ter em seu time titular: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Matheus Fernandes), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano)

O lado Corinthians – Itaquera da linha vermelha de São Paulo*

O alvinegro paulista está sob nova direção – a partir de 2020. Na última quinta-feira (7), o Corinthians anunciou a chegada do técnico Tiago Nunes, ex-Athletico Paranaense. O treinador assume apenas em 2020. Para 2019, quem fica até o fim do ano é o interino Dyego Coelho.

Na coletiva pré-derby, o Corinthians escolheu Gabriel. O volante que já jogou do outro lado, comentou a situação que vive por isso: “Tem aquele preparo individual, o meu para esse jogo é diferente, quando a gente vai jogar lá a pressão é um pouquinho maior em mim, eu passei por lá, então faz parte. Jogadores que estão lá e que estavam aqui também recebem vaias. Vai ser um jogo importante”.

No último treino antes do clássico apenas três jogadores ficaram de fora: Cássio, Fagner e Danilo Avelar. Treinando na parte interna, apenas Avelar deve jogar no Pacaembu. Walter e Michel Macedo são os substitutos dos outros dois, respectivamente.

Com isso e a volta de Love, que deve estar no banco de reservas, o provável Corinthians é: Walter, Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli.

*No metrô da cidade de São Paulo a linha 3-vermelha tem em seus extremos as estações Palmeiras/Barra Funda e Corinthians/Itaquera, estações onde se pode chegar aos estádios dos rivais e que homenageiam Timão e Verdão.