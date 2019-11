América-MG bate Londrina fora de casa e "reaquece" briga pelo G-4 da Série B

Sai fase negativa para uns, enquanto outros se complicam! Após três rodadas, o América-MG voltou a encontrar o caminho das vitórias diante do Londrina. Ricardo Silva garantiu o triunfo de 1 a 0, no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Somando 52 pontos, o Alviverde subiu para a quinta colocação. Tendo a diferença de dois para o Atlético-GO - em quarto. Já o Tubarão segue na 16ª posição, com 35 e vive um jejum desde o dia 18 de outubro.

Vantagem alviverde

O primeiro tempo começou com ambas equipes buscando o ataque. Entretanto, faltava calibrar a pontaria. Aos 18', o Coelho conseguiu acertar no alvo. Em cobrança de escanteio, Sávio levantou no meio da área, Ricardo Silva ganhou de Dirceu pelo alto e de cabeça balançou as redes.

Por pouco, o visitante não conseguiu ampliar. Felipe Azevedo se antecipou da marcação, se esticou todo, mas não conseguiu completar. Cansado das ameaças, o Tubarão foi em busca da igualdade. Com categoria, o zagueiro Silvio limpou a jogada, trouxe para perna direita e arrematou por cima do gol. Nos minutos, Léo Passos foi colocado para correr. O atacante ganhou o espaço de Diego Ferreira, mais exagerou na hora de finalizar e deu tiro de meta aos mineiros.

Intervenções e falta de pontaria

Mantendo as esperanças de afastar a fase negativa, o Londrina esboçou uma reação na etapa final. Uelber na ponta direita. Atento, Lucas Kal desarmou e evitou um possível perigo. Aos 12', Matheusinho ajeitou para Júnior Viçosa. O camisa 33 bateu com a canhota. César pulou para fazer a ponte e fez grade defesa.

A estrela do goleiro londrinense voltou a brilhar 14 minutos depois. Após corte errado da zaga, a bola sobrou nos pés de Matheusinho, que arrematou forte, porém César interveio. O grito da torcida ficou parado na garganta. Aos 32', Léo Passos fez boa jogada na direita, deixou Sávio "comendo poeira" e chutou ao lado de fora da rede. Nos acréscimos, Ricardo Silva acionou Felipe Azevedo. Ele invadiu a área e finalizou de bico longe da baliza.