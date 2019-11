Com emoção no fim, Bragantino bate Botafogo-SP e se aproxima do título da Série B

Na última sexta-feira (8), o Bragantino visitou o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com muita emoção e gols no final, o Massa Bruta venceu por 3 a 2. Edimar, Ryller e Thiago Ribeiro marcaram para os visitantes, enquanto Murilo Henrique e Bruno José marcaram para os donos da casa.

Com a vitória, o Bragantino chegou aos 68 pontos, ficando 11 à frente do Sport, vice-líder da competição com 57 pontos e que ainda joga na rodada. Já o Botafogo fica na 8ª colocação, com 47 pontos, empatado com CRB e Cuiabá, que ainda jogam na rodada.

Jogo de golaços

Logo aos dois minutos, Nadson ganhou no pé de ferro e invadiu a área pela direita. O meia fez um “chutamento” e obrigou Julio Cesar a salvar o Bragantino no início do jogo. Apenas um minuto depois, Vitinho deu um belo passe para Aderlan e, dentro da área, o lateral foi derrubado por Luiz Otávio, ganhando o pênalti.

Edimar foi para a cobrança e, com muita força, bateu para abrir o placar! O lateral esquerdo bateu forte, no canto esquerdo de Darley que até acertou o canto mas não chegou na bola. O Massa Bruta, fora de casa, abria o placar no começo do jogo!

Aos 35 minutos, Roberson saiu cara a cara com Darley em uma bola espirrada e ele bateu forte, mas o goleiro pegou com o pé! No rebote, Pedro Naressi abriu a bola para Vitinho que cruzou para Roberson cabecear para fora. Aos 40 minutos de jogo, Nadson bateu um escanteio da direita na cabeça de Luiz Otávio, que cabeceou nas mãos de Julio Cesar.

Aos 11 do segundo tempo, a primeira chance foi de Pará, que carregou para o meio e bateu de direita, mandando a bola no canto de Julio Cesar, que caiu para segurá-la sem espalmar. Oito minutos depois, Julio Cesar tentou cortar um cruzamento e a bola caiu no pé de Nadson, que dominou e bateu forte, mas mandou a bola por cima do travessão.

Aos 21 minutos, Ryller recebeu uma boa bola na intermediária e decidiu chutar de longe. A bola saiu forte e pingou perto da pequena área, batendo o goleiro Darley que ainda pulou no canto direito mas nada pode fazer. O Bragantino fazia o 2 a 0 na partida fora de casa!

Dois minutos depois, Rafael Costa, que havia entrado no começo do segundo tempo, soltou cobras e lagartos para o árbitro e levou o cartão vermelho, deixando o Botafogo-SP com um à menos.

Com 30 minutos o Botafogo diminuiu com um golaço! Em uma falta frontal, Murilo Henrique bateu forte e alto, acertando o travessão antes de ela entrar! O Botafogo fazia um golaço e colocava fogo no jogo!

E, aos 46 minutos de jogo, o Botafogo empatava! Em uma bola espirrada, Murilo Henrique dominou e tocou para Bruno José sair cara a cara com Julio Cesar, bater no canto esquerdo e empatar a partida no final! Apenas um minuto depois, Ryller bateu de longe e obrigou Darley a colocar a bola para escanteio!

Na sequência do lance, mais um golaço! Thiago Ribeiro dominou na esquerda e encheu o pé de fora da área. A bola ainda pegou no travessão e pingou na linha antes de entrar e fazer Bragantino 3x2 Botafogo!

Na 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino viaja para enfrentar o Operário, na próxima terça-feira (12), às 21h30. Já o Botafogo-SP recebe o Sport Recife na próxima quarta-feira (13), às 21h30.