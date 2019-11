Sampaoli elogia atuação e persistênia do Santos: "Nunca afrouxaram"

O Santos manteve o bom ritmo no Campeonato Brasileiro e venceu o quarto jogo seguido na competição. A vítima da vez foi o Goiás fora de casa: vitória por 3 a 0 neste sábado (9), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão 2019. Os gols da vitória foram marcados por Soteldo (duas vezes) e Marinho. O Peixe permanece na terceira posição e bem próximo de garantir a vaga direta para a Libertadores do ano que vem.

O técnico Jorge Sampaoli não concedeu entrevista coletiva após o triunfo no Serra Dourada conforme ocorre normalmente, porque o Santos informou que não aconteceriam entrevistas, devido a falta de um lugar adequado para os profissionais de imprensa e o treinador argentino.

Porém o Peixe divulgou um vídeo em que Sampaoli fala suas impressões sobre a partida deste sábado. Sobre o duelo, o argentino disse que sua equipe soube superar a condição do gramado e convenceu na vitória.

"Grande partida do nosso time. Do começo ao fim buscamos os três pontos, ganhamos num estádio onde é muito complicado e contra uma equipe que se fez muito forte, sobretudo no segundo turno. Estou contente com o rendimento dos jogadores. Desde o começo do torneio até agora nunca afrouxaram na busca por ganhar cada partida".

A boa partida de Yeferson Soteldo também foi tema das perguntas e o treinador argentino exaltou o atacante.

"Partida incrível do Soteldo. Além de ter feito o primeiro gol, gerou as jogadas do segundo e do terceiro. Foi uma tarde incrível de um jogador que está crescendo muito no Santos".

Para o próximo jogo, clássico contra o São Paulo, Jorge Sampaoli disse que o Santos precisa manter a concentração em dia.

"Vamos nos preparar da melhor maneira para jogar contra um grande rival. Os níveis de concentração vão estar muito altos nesse jogo. Precisamos do time para jogar esse tipo de encontro com a maior concentração".

Fala, Soteldo, craque do jogo!

O venezuelano que foi o craque do jogo foi um dos poucos atletas que falou com a imprensa após a vitória. Soteldo destacou o bom trabalho do elenco.

"Muito contente pelo trabalho que faz o time, tem que continuar assim. Pensar no que vai ser o clássico (contra o São Paulo, sábado que vem), descansar, porque a semana vai ser longa. Boa partida individualmente e do time também".

Na próxima rodada, o Santos tem o clássico contra o São Paulo, às 17h do sábado (16), pela 33ª rodada do Brasileirão.