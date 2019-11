Em confronto de alta intensidade, Vila Nova e Operário empatam sem gols

Um jogo com tempos completamente diferentes. No Estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO, Vila Nova e Operário Ferroviário entraram em campo prontos para um objetivo: vencer e melhorar seus panoramas nesta reta final de temporada. O confronto, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019, foi intensamente movimentado, com cada clube dominante em cada etapa, mas faltou o principal: o gol.

O Operário não levou em consideração o fato de jogar fora de casa e comandou as principais ações ofensivas, mas chegou primeiro na bola parada, em falta perigosa cobrada por Maílton. No minuto seguinte, Felipe Augusto finalizou e obrigou o goleiro Rafael Santos a fazer boa defesa. O atacante teve outra chance aos 12 minutos, ao completar escanteio de cabeça e acertar o travessão. O bombardeio era imenso e o jogador teve nova oportunidade. Felipe Augusto recebeu na área e tocou por cima de Rafael Santos, mas o zagueiro Jeferson tirou em cima da linha.

Na única vez que o Vila Nova chegou, assustou. Romário completou cruzamento de cabeça e balançou as redes, mas a arbitragem alegou impedimento do lateral-esquerdo. Mas foi apenas um leve desvio do curso do primeiro tempo, completamente dominado pelos paranaenses. Felipe Augusto voltou a levar muito perigo na reta final, quando entrou na área e chutou, mas acertou o travessão mais uma vez. Nos acréscimos, Maílton cobrou falta e Rafael Santos espalmou.

O segundo tempo foi completamente o oposto. O Vila Nova voltou prontamente definido a estar no campo de ataque e buscar a vitória, com o objetivo de fazer valer o mando de campo. Diego Jussani foi o primeiro a levar perigo em cobrança de falta, mas parou no goleiro Rodrigo Viana. O goleiro precisou trabalhar bem quando exigido mais uma vez porque Wesley Matos finalizou escanteio de cabeça. Depois, Carlinhos entrou na área e bateu cruzado, mas parou no goleiro da equipe paranaense. Na reta final do jogo, Maílson arriscou da intermediária e quase marcou. O Operário apareceu apenas uma vez na etapa complementar, em chute de Maílton defendido por Rafael Santos. Apesar de todas as chances, o placar permaneceu inalterado.

Com o empate em 0 a 0, o Fantasma perdeu a chance de se aproximar do grupo que garante vaga no G-4 e cai ao oitavo lugar, com 49 pontos ganhos. A situação ficou ainda mais complicada ao Tigre, que permanece afundado na zona de rebaixamento, com 33 pontos, no 18º lugar.

Na próxima rodada, o Operário Ferroviário recebe o líder e virtual campeão Bragantino no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa/PR, às 21h30 da terça-feira (12). Por sua vez, o Vila Nova tem confronto importante contra o Guarani, que ainda tem chances de rebaixamento, às 19h15 da quarta-feira (13), novamente no Serra Dourada.