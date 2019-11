Em boa fase no Cuiabá, Jefinho é o quarto maior artilheiro do Brasil no ano

A equipe do Cuiabá venceu na noite da última sexta-feira, o São Bento por 2 a 1, em Sorocaba, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Autor do gol em que abriu o placar, o camisa nove do Cuiabá, o centroavante Jefinho, chegou a 24 gols anotados, estando atrás apenas dos flamenguistas Gabigol e Bruno Henrique, além de Gilberto do Bahia.

Após o triunfo sobre o São Bento, Jefinho comentou a boa fase com a camisa do Dourado.

“Graças a Deus conquistamos uma boa vitória fora de casa, o time lutou bastante mesmo estando com um a menos em campo, fomos aguerridos conseguimos nosso objetivo que era conquistar três pontos [...] Deus vem abençoando com mais um gol, porém o mais importante é que estou ajudando a equipe. O professor vem dando oportunidade e estou aproveitando.”

A vitória deixa o Cuiabá com 50 pontos e no sétimo lugar da Série B, com quatro pontos a menos que o Coritiba, primeiro time dentro do G-4.