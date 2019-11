Guarani e Ponte Preta ficam no empate em dérbi campineiro pela Série B

Clássico sempre é um jogo disputado. E o dérbi campineiro não foi diferente. No último sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta se enfrentara e não saíram do zero no placar, no jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com o resultado, a Ponte continua na 11ª posição, com 44 pontos ganhos, podendo perde-la para o Brasil de Pelotas, que tem 42 pontos. O Guarani fica na 14ª posição, com 40 pontos, também podendo cair uma posição, pois o Oeste ainda joga na rodada e tem 39 pontos.

O clássico

Com 30 segundos de jogo, o Guarani perdeu a bola e Lucas Mineiro bateu cruzado, mandando a bola nas mãos de Jefferson. Aos 11 minutos, Thallyson levantou uma bola na área e Bruno Silva desviou com o pé de apoio, mandando a bola nas mãos de Ivan.

Aos 16, Cajá tabelou com Roger e bateu de longe, obrigando Jefferson a espalmar a bola para longe. Aos 33, Arthur Rezende recebeu pela esquerda, sozinho e cruzou na cabeça de Michel Douglas, que cabeceou por cima do travessão, com muito perigo!

Seis minutos depois, Thallyson desceu pela esquerda e cruzou para Lucas Crispim cabecear, encobrindo Ivan, mas o goleiro se recuperou e salvou o time da Macaca! Aos 43, Arthur Rezende bateu uma falta da entrada da área com força e quase acertou o ângulo esquerdo de Ivan, mas mandou a bola para fora.

Logo aos seis do segundo tempo, Roger recebeu pero da meia lua, dominou girando e levantando a bola e de lá mesmo bateu forte, para uma defesaça de Jefferson, que colocou por cima do gol!

Aos 26, Arthur Rezende tentou o chute de longe e obrigou Ivan a espalmar a bola para longe, salvando mais uma vez a Ponte Preta! Aos 43, Ricardinho dominou já tirando o marcador, carregou para o meio e bateu de longe, assustando Ivan que voou no canto direito, mas viu a bola ir para fora.

O Guarani volta aos gramados na próxima quarta-feira (13), às 19h15, quando viaja para enfrentar o Vila Nova. Já a Ponte recebe o Figueirense, às 20h30 da próxima terça-feira (12). Ambos os jogos são válidos pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão.