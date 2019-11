Guto Ferreira agradece apoio da torcida do Sport e diz que acesso ‘está muito perto’

Neste sábado (09), o Sport recebeu o Criciúma com um objetivo definido: conquistar o triunfo e se aproximar cada vez mais do sonho de voltar a figurar a elite do futebol na Série A. E a vitória na Ilha do Retiro foi vista. Com gol de pênalti, Guilherme foi o único a balançar as redes no Recife no placar de 1 a 0

Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o técnico do Sport, Guto Ferreira, falou da importância do apoio dos mais de 22 mil torcedores presentes nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

"Eu acho que se tem um grande responsável pela vitória de hoje, foi a raça dos jogadores junto com o incentivo 90 minutos desse público maravilhoso que compareceu na Ilha, empurrou a equipe nós momentos mais difíceis. Hoje o tempo todo, a torcida, sentindo o momento que a equipe mais precisou, eles levantavam a voz, eles empurravam, eles vaiavam o adversário e, hoje nós jogamos com 12".

No próximo domingo (17), o Sport terá outro compromisso com um peso ainda maior, é o jogo que poderá definir o acesso. Para o duelo contra o Vila Nova, o treinador espera que o apoio vindo das arquibancadas seja ainda maior e convoca a torcida leonina.

"Nós estamos muito perto e podemos selar, senão for em Ribeirão, podemos selar contra o Vila, e aí nós precisamos de lotação máxima".

A próxima partida do Leão é em São Paulo, contra o Botafogo-SP, às 21h30 da quarta (13). Depois volta a Pernambuco, mas para encarar o Vila Nova, às 16h do domingo (17).