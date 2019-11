Lutando contra o rebaixamento,  Chapecoense recebe o Grêmio neste domingo  

Em situações completamente distintas no campeonato, Chapecoense e Grêmio se enfrentam na noite deste domingo na Arena Condá. Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola às 19h.

No primeiro turno, na Arena do Grêmio, as equipes ficaram no empate em 3 a 3. Diego Tardelli, Pedro Geromel e Everton marcaram para o Tricolor, enquanto Gustavo Campanharo, Everaldo e Arthur Gomes fizeram os gols da Chape.

Chape ainda sonha em se manter na série A

A Chape é vice-lanterna com 22 pontos somados. Ainda com o sonho de escapar do rebaixamento, precisa da vitória diante da equipe gaúcha.

O grupo treinou neste sábado e está pronta para o duelo diante do Tricolor. Antes das atividades, houve uma reunião da direção com os atletas, que manifestaram descontentamento diante do atraso do pagamento de direito de imagem.

O técnico Marquinhos Santos volta a ter à disposição o meia Camilo, que foi poupado na última rodada. Henrique Almeida desfalca por pertencer ao Grêmio. Em seu lugar Arthur Gomes deve atuar.

A provável equipe da Chape tem: João Ricardo; Douglas, Amaral e Rafael Pereira; Renato, Márcio Araújo, Camilo e Bruno Pacheco; Roberto, Arthur Gomes e Everaldo.

Com desfalques, Grêmio segue almejando classificação para Libertadores

O Grêmio é quarto colocado com 54 pontos. A equipe segue na briga por uma vaga direta na Libertadores da América do próximo ano.

O grupo gremista treinou na manhã deste sábado, ainda em Porto Alegre, no CT Luiz Carvalho. A atividade foi de portões fechados, sendo liberada apenas durante o rachão.

O técnico gremista Renato Portaluppi não poderá contar com Maicon e Bruno Cortez, que cumprem suspensão. Além deles, Geromel, Rômulo e Michel foram preservados e não viajaram com a equipe para Santa Catarina.

A provável escalação gremista tem: Paulo Victor; Rafael Galhardo, Deivid Braz, Kannemann e Juninho Capixaba; Darlan, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli, Everton e Luciano.