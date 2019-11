Sem vencer há três partidas, Internacional recebe o Fluminense no Beira-Rio

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (10), no Beira-Rio, às 16h. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o oitavo colocado, com 46 pontos, enquanto o Tricolor é o 15º, com 34 pontos conquistados.

Ao todo, foram 82 partidas entre as equipes, com vantagem da equipe gaúcha, com 30 vitórias, contra 26 dos cariocas. Além disso, foram 26 empates. O último confronto ocorreu em 03 de agosto, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão deste ano. O Fluminense venceu por 2 a 1. Yony González e Natanael, contra, marcaram para o Tricolor. Edenílson descontou para o Colorado.

O árbitro Rodolpho Toski Marques (PR) comanda a partida. Seus auxiliares serão Bruno Boschilia (ES) e Ivan Carlos Bohn (PR). O responsável pelo árbitro de vídeo será Paulo Roberto Alves Junior (PR).

Internacional busca vaga no G-6

O Colorado tem como objetivo a vaga na Libertadores. A equipe está a três pontos do Corinthians, último clube na zona de classificação. No entanto, precisam voltar a vencer na competição. Nas últimas três partidas, empatou com Athletico-PR e perdeu para Grêmio e Ceará.

Para a partida, o técnico Zé Ricardo optou por fechar os portões no último treinamento. A boa notícia é que a equipe terá as voltas de Marcelo Lomba, Edenílson e Nico López, que estavam suspensos.

Enquanto a equipe treinava, cerca de 100 torcedores protestaram do lado de fora com faixa contra o vice de futebol, Roberto Melo, e contra jogadores. A Brigada Militar foi chamada e não houve violência.

A provável escalação é: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Parede (Pottker) e D’Alessandro; Guerrero.

Fluminense precisa da vitória para se manter fora do Z-4

O Tricolor deixou a zona de rebaixamento na última rodada após bater o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbi. O resultado encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer. Foram três derrotas e dois empates. Uma vitória neste domingo fará com que a equipe se distancie da zona da degola.

Em treino realizado no CT do Grêmio, o técnico Marcão treinou situações de jogo no campo de dimensões oficiais. E como não há suspensos, a tendência é que a equipe seja a mesma que atuou na partida contra o São Paulo.

Com isso, João Pedro deve seguir fora da equipe e o ataque deve ser formado pelo colombiano Yony González e o jovem Marcos Paulo, que marcou um dos gols na última partida. E Nenê segue no banco de reservas.

A provável escalação é: Muriel, Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo.