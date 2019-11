Mirando vaga no G-4, São Paulo encara o Athletico no Morumbi

O São Paulo recebe a equipe do Athletico na tarde deste domingo (10), às 16h, no Morumbi, em jogo válido pela 32ª rodada da Série A de 2019. As duas equipes estão próximas na tabela, porém apenas o São Paulo ainda tem pretensões neste campeonato, já que o Athletico venceu a Copa do Brasil e está automaticamente na Libertadores de 2020. O Tricolor Paulista ocupa a quinta colocação, com 52 pontos, e tenta passar o Grêmio, que está em quarto, com 53. Já o Furacão pode entrar no G6 em caso de vitória, pois está em sétimo, com 47 pontos, apenas 2 atrás do Corinthians, que empatou com o Palmeiras na noite deste sábado.

São Paulo tem dois retornos importantes

O técnico Fernando Diniz poderá contar, novamente, com o meia que vem chamando a atenção no Tricolor: Vitor Bueno. Ele treinou normalmente na manhã do sábado e deve estar à disposição para o embate de logo mais. Contra o Fluminense, na última rodada, Bueno havia sido substituído por conta de dores musculares, mas exames foram realizados e nenhum problema mais grave foi detectado.

Quem também está de volta é Igor Gomes, que cumpriu suspensão contra o Flu, na última rodada, e agora também está à disposição.

O São Paulo deve jogar com: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Pablo e Vitor Bueno.

Athletico revela lista dos 23 relacionados; Bruno Guimarães está fora

Foi divulgada, no último sábado, a lista dos relacionados do Athletico que enfrentarão o São Paulo, no Morumbi. Dentre eles, Santos é garantido como titular, enquanto Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Adriano, Jonathan e Lucas Halter ficam de fora, todos por problemas físicos.

O meia Bruno Guimarães ainda é dúvida também na seleção pré-olímpica, já que está machucado mas precisa se apresentar na segunda-feira (11). A Seleção estará presente no Torneio de Tenerife, na Espanha, entre 11 e 17 de novembro.

Com isso, o 11 inicial do Athletico deve ser: Santos, Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Márcio Azevedo; Wellington, Camacho, Thonny Anderson; Nikão, Rony, Marcelo Cirino.