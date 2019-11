Brasil de Pelotas marca na reta final e arranca empate com Oeste no Bento Freitas

Após sair em desvantagem no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas alcançou o empate com o Oeste. Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, os visitantes saíram na frente, mas a equipe da casa chegou ao empate já nos acréscimos, com gol de pênalti, neste sábado (9), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na primeira etapa, o Oeste não se intimidou e foi para cima do Brasil de Pelotas. Após pressão, Mazinho finalmente abriu o placar para os visitantes. Em cobrança de falta, o meia finalizou com categoria e balançou as redes no Bento Freitas. A equipe da casa por sua vez teve boa oportunidade, mas o cabeceio de Juba parou no goleiro Matheus Cavichioli.

No segundo tempo, o Xavante voltou com força e pressionou o Oeste. A equipe teve boas oportunidades de bola parada, mas não converteu em gol. Em contrapartida, os visitantes chegaram ao segundo gol nos 20 minutos. Após cobrança de falta, o artilehiro Fábio apareceu livre e mandou para o fundo da rede, ampliando o placar.

Atrás no placar, o Brasil de Pelotas foi para cima. Aos 34, Guilherme Queiroz finalizou de cavadinha, mandando na trave. Na sequência, o goleiro se atrapalhou e a bola sobrou novamente pare o atacante, que mandou pro fundo da rede.

Quando a partida já se encaminhava para o apito final, Salomão derrubou Cristian na área e a arbitragem marcou pênalti. Guilherme Queiroz foi para a cobrança e deixou tudo igual no placar.

Esse resultado deixa o Xavante com 43 pontos, na 12ª posição. Na próxima terça-feira (12), o Brasil recebe o Coritiba, às 19h15, no Bento Freitas. Na 15ª posição, o Oeste chegou aos 40 pontos. Também na próxima terça, no mesmo horário, a equipe recebe o Atlético-GO, na Arena Barueri.