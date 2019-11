Léo Ceará marca dois, CRB vence Atlético-GO e mantém possibilidade de acesso

O CRB precisava de reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B 2019 e tinha a necessidade de vencer o confronto diante do Atlético-GO para continuar com chances de classificação. Mesmo com um Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, esvaziado, com menos de 3 mil torcedores, o Galo fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1 o jogo válido pela 34ª rodada da competição nacional. Léo Ceará marcou os dois gols alvirrubros, enquanto Mike descontou para o rubro-negro.

Com o resultado, os alagoanos permanecem com possibilidades de disputar a Série A em 2020, mas precisa fazer o máximo de pontos possível e torcer por tropeço dos concorrentes. O Regatas ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro do próprio Atlético-GO, que estaciona na quarta colocação, com 54 pontos. As duas equipes entram em campo às 19h15 da próxima terça-feira (12). O Atlético-GO enfrenta o Oeste na Arena Barueri, em Barueri/SP; o CRB encara o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador/BA.

Foto: Gustavo Henrique/CRB

CRB abre vantagem em primeiro tempo morno

O estilo de jogo do Atlético-GO é característico pela manutenção da posse de bola e o CRB trilha pelo mesmo caminho, com diferenças no esquema tático. O que se viu no primeiro tempo foi muita dificuldade dos donos da casa chegarem ao ataque e furar o bloqueio adversário. Eram muitos passes errados, poucas chances e, quando estas apareciam, as finalizações eram travadas ou erradas.

O lado esquerdo do ataque regatiano era muito utilizado, ainda que sem Alisson Farias estar em campo. Willians Santana, seu substituto, foi o responsável por ditar as jogadas no campo ofensivo. Em uma das boas jogadas, cruzou na área, Elton apareceu em velocidade, mas furou na hora do chute. Na outra real chance de marcar, o Galo abriu o placar. Depois de falta cobrada na área aos 44 minutos, o goleiro Kozlinski fez boa defesa e espalmou. Após muita confusão, Léo Ceará empurrou para as redes.

Foto: Gustavo Henrique/CRB

CRB amplia e sai vencedor

A estratégia do Atlético-GO no segundo tempo seria ir em busca do empate e, com isso, o time iria agredir o CRB. Mas tudo foi por água abaixo logo aos cinco minutos, quando Willie recebeu na direita e bateu cruzado. Maurício Kozlinski deu rebote e Léo Ceará estava no lugar certo para marcar seu segundo gol no jogo, o segundo do Galo no jogo. Aí foi a vez da marcação alvirrubra fazer a diferença. Com a vantagem aberta e logo ampliada, os goianos permaneceram com muita dificuldade de realizar infiltrações, mesmo com as alterações feitas pelo técnico Eduardo Barroca.

Do outro lado, o técnico Marcelo Cabo promoveu modificações para deixar a marcação ainda mais encaixada e com troca de passes rápidos entre os meias para chegar logo ao ataque e matar definitivamente o confronto. A partida aumentou a intensidade nos minutos finais por causa do gol marcado pelo Atlético-GO aos 34 minutos. Mike recebeu de Pedro Raul, se antecipou a dois marcadores e finalizou para diminuir o placar. Os visitantes cresceram, enquanto os mandantes só iam ao campo ofensivo nos contra-ataques, mas apresentaram muito nervosismo, o que impediu de levar perigo ao goleiro Edson Mardden. Apesar do susto, o CRB pôde comemorar a reabilitação na Série B.