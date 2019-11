Marcelo Cabo exalta atletas ao comemorar vitória do CRB: "Trabalho de excelência"

O CRB conquistou uma vitória muito importante no fim de semana ao vencer o Atlético-GO por 2 a 1, com dois gols marcados pelo centroavante Léo Ceará. O time regatiano poderia ver as chances de entrar no G-4 serem completamente dizimadas, mas o triunfo deixou o Galo apenas quatro pontos atrás do próprio Atlético-GO, quarto colocado, com quatro rodadas restantes para o fim do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Após o jogo, o técnico Marcelo Cabo fez questão de elogiar bastante o desempenho dos jogadores nas atividades durante a semana e refletidas na partida.

“Foi uma vitória muito importante porque, como eu disse aos meus jogadores, a gente precisava dar uma resposta imediata. A gente fez um trabalho de excelência desde o final do jogo de terça-feira até o apito final de hoje. Eu falei para os jogadores que a gente tinha que acreditar. Menção honrosa aos jogadores. Chegar tomando de cinco, uma pressão enorme e a gente talvez precisasse jogar todas as fichas nesse jogo para continuar vivos na competição. Eles foram briosos. Estou muito orgulhoso”, disse.

O comandante do Regatas falou também sobre a torcida. Entendeu que o desânimo após a goleada sofrida diante do Cuiabá refletiu no baixo público – menos de 3 mil torcedores compareceram ao Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL – e novamente afirmou o que já tinha dito na entrevista coletiva antes do jogo, que o revés do início de semana foi um ponto fora da curva e que a rota seria recalculada, o que aconteceu com a vitória sobre o Atlético-GO.

“Eu quero dedicar essa vitória à torcida do CRB que, com certeza, ficou muito magoada com a derrota de terça-feira. Eu falei que era um ponto fora da curva, que aquele não era o CRB, aquilo não era normal. Aquilo era igual ao 7 a 1 de Brasil e Alemanha, ao 5 a 0 de Flamengo e Grêmio, ao 5 a 1 de Ituano e Santos. A gente sabia da capacidade do Atlético-GO, marcou o time deles sob pressão e sabia que tinha que sobrar o que faltou no jogo de terça-feira: intensidade e boa marcação, para que não deixasse o Atlético-GO jogar. Tudo o que a gente treinou foi colocado em prática e a gente conseguiu esse resultado importante, que nos deixa vivos na competição. Se a torcida acredita, a gente acredita. São quatro jogos e quatro finais”, continuou.

Em conclusão, Marcelo Cabo falou sobre suas expectativas para a próxima rodada, quando o CRB tem duelo nordestino diante do Vitória em Salvador/BA. Para o técnico, será um jogo difícil, ainda mais com pouco tempo de recuperação, deslocamento e desgaste físico, mas acredita na superação de limites por parte do elenco.

“A gente vai pensar final a final. Temos uma tarefa difícil diante do Vitória e vamos buscar a vitória lá também. O CRB é o melhor visitante da competição e vai trabalhar para isso. Três dias são difíceis para recuperação e viagem, mas a gente vai além do nosso limite para tentar trazer o resultado positivo. O mais importante é que estamos vivos na competição”, finalizou.

O CRB subiu para a sétima posição, com 50 pontos, a quatro do G-4. O time volta a entrar em campo às 19h15 da próxima terça-feira (12), quando encara o Vitória no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA, pela 33ª rodada da Série B.