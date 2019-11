América-MG bate Cuiabá e sobe duas posições na Série B

Na Arena Pantanal, o América-MG venceu o Cuiabá por 2 a 0, na abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta segunda-feira (11). Matheusinho abriu o placar no primeiro tempo, enquanto o volante Juninho marcou no apagar das luzes.

Tendo conquistado os três pontos, o Coelho ganhou duas posições e agora está em 3º, com 55 - apenas um de diferença para o Coritiba e Atlético-GO, que ainda jogam. Já o Auriverde da Baixada permanece em oitavo lugar, somando 50.

Alviverde x Auriverde

Logo de cara, o visitante colocou o goleiro para sujar o uniforme. Zé Ricardo lançou para Juninho. O camisa 8 ajeitou de cabeça e Felipe Azevedo bateu cruzado no canto, obrigando Victor Souza se esticar todo. Aos 25', Léo passou livre pelo lado direito. O lateral buscou o cruzamento. Airton saiu do gol e ficou com a redonda em dois tempo.

Dez minutos depois, Júnior Viçosa acionou Matheusinho arrematou com a canhota e deixou o Coelho na frente. A equipe mato-grossense quase conseguiu o empate antes de ir para o intervalo. Felipe Marques atuou bem sobre a marcação, tocou para Jean Patrick, que de primeira mandou ao lado da trave.

Pressão Auriverde, porém sorte do Coelho

O Cuiabá tentou partir para cima no recomeço da partida. No entanto, arrancou aquele suspiro do torcedor. Jefinho aproveitou falha de Zé Ricardo, girou na entrada da área e chutou forte, mas a bola explodiu no travessão. Aos 16', Felipe Marque ficou com a sobra do escanteio e finalizou. Houve desviou em Geovane e quase morreu dentro das redes.

Apesar de sufocar o adversário, foi o América que conseguiu definir o placar nos acréscimos. Em belo passe de Júnior Viçosa, Juninho saiu na cara com Victor Souza. O volante apenas teve o trabalho de finalizar no contrapé do arqueiro.