Recuperado de lesão, Ernando está de volta e se coloca ‘à disposição’ de Roger Machado

Depois da derrota do Bahia no último domingo (10) para o Flamengo, os atletas tiveram um dia de folga e retornaram as atividades nesta terça-feira (12). Em entrevista coletiva concedida à imprensa no Fazendão, o zagueiro Ernando falou sobre como foi o processo de tratamento da lesão, agradece ao departamento médico e se coloca a disposição de Roger Machado.

"Depois de cinco meses, volto aqui pra falar com vocês. Último jogo foi contra o Ceará e logo depois tive a lesão, diagnosticada com hérnia de disco. Teve tratamento com fisioterapia, a gente tentou fazer tratamento convencional e não surtiu muito resultado. Optamos pela cirurgia, e eu só tenho gratidão ao clube, pelo respaldo que me deu, o departamento médico, pessoal da transição física. Estou recuperado, treinando há um bom tempo, sendo relacionado. E agora surge como uma das alternativas por conta da ausência de Juninho. Tem Wanderson, Xandão, e Ignácio, que estão treinando há mais tempo que eu. Mas me coloco à disposição caso Roger queira minha escalação. Não tem nada definido. Mas é ter cabeça boa para fazer uma semana de produtividade para conseguir o triunfo."

Ernando é um dos jogadores mais experientes do grupo, acabou sendo questionado sobre a situação polêmica que o atacante Gilberto se envolveu na última semana, ao dizer que sonha em jogar no Flamengo.

"Não cheguei a conversar com ele. Mas ele reconheceu que não foi a melhor hora para falar sobre esse assunto. Ele pediu desculpas, e esperamos que o torcedor possa apoiá-lo dentro de campo. Não tem muito o que falar sobre esse assunto, ele já esclareceu. Espero que o torcedor possa compreender e nos apoiar."

O zagueiro ressaltou que o Bahia para encerrar a competição da melhor forma possível, deve usar como exemplo tudo de bom que o time fez durante o campeonato.

"Não só o primeiro tempo contra o Flamengo, mas vários jogos no primeiro turno, que a equipe se mostrou muito organizada, com jogadas variadas de transição. Temos que nos espelhar no que fizemos em todo campeonato para que a gente possa fazer uma reta final melhor. Segundo turno deixamos a desejar. Só dentro de campo, com os resultados, podemos sair dessa situação."

O Esquadrão de Aço encontra o Palmeiras no próximo domingo (17), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.