Alívio! Botafogo vence Avaí e sai da zona de rebaixamento

O Botafogo venceu o lanterna Avaí por 2 a 0 na noite desta segunda-feira no Estádio Nilton Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória tirou o Glorioso da Zona de Rebaixamento e empurrou o Fluminense para o Z4.



Já o Avaí praticamente decretou o rebaixamento para a segunda divisão. Para se livrar, a equipe catarinense terá que vencer todos os seis jogos restantes e ainda torcer para que Cruzeiro e Fluminense não pontuem mais no campeonato.

Gol contra e pênalti salvador

O jogo foi morno do início ao fim. Mesmo precisando do resultado e jogando diante de sua torcida, o Botafogo não conseguiu empolgar. Trocava passes e esperava uma brecha da zaga do Avaí para tentar surpreender.



Aos sete minutos, o meia Léo Valência levantou bola na área e o zagueiro Gabriel cabeceou para fora. Foi o primeiro lance de perigo da partida.



Mesmo sem muita inspiração, o Botafogo contava com a fragilidade do adversário. E foi em uma dessas fragilidades que saiu o gol. Cícero lançou Igor Cássio na área, o zagueiro Ricardo tentou cortar e jogou contra o próprio patrimônio. Inaugurado o placar e alívio pra torcida botafoguense.



Depois do gol, o Botafogo continuou sem nenhuma inspiração e pouquíssima efetividade. E foi o Avaí que criou os lances perigosos seguintes. Em uma jogada, João Paulo chutou de fora da área, mas pegou mal, chutando longe do gol de Gatito.



O Avaí tentava uma pressão, mas não conseguia chegar com tanto perigo. Em um dos poucos contra-ataques conseguidos pelos botafoguenses, Igor Cássio saiu na cara do gol, mas parou em boa defesa do goleiro Vladimir.



Botafogo e Avaí ainda tiveram duas oportunidades cada antes de terminar o primeiro tempo, mas sem sucesso.



O segundo tempo começou como o primeiro. Muita correria e poucas chances. O Botafogo reclamou de pênalti em toque de Betão dentro da área, mas o arbitro marcou falta de ataque.



O fim do jogo foi de drama para as duas equipes. Com a derrota, o Avaí estava praticamente decretando seu rebaixamento para a série B. O Botafogo precisava manter o placar para sair da Zona de Rebaixamento.



E o gol do alívio botafoguense saiu. Aos 39 minutos do segundo tempo, Luanderson derrubou Lucas Campos na área. Pênalti que Diego Souza bateu com categoria e ampliou.



No fim do jogo, João Paulo ainda foi expulso pelo Avaí. Fim de papo no Nilton Santos e alívio alvinegro que deixou a Zona de Rebaixamento.