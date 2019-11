Sem pretensões na Série B, Brasil de Pelotas encara um sonhador Coritiba

O Brasil de Pelotas recebe a equipe do Coritiba na noite desta terça-feira (12), às 19h15, no Bento Freitas, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B. Em 12º na tabela e com 43 pontos, o Xavante já não corre mais alto risco de rebaixamento, mas também está longe do G4. Do outro lado, o Coritiba está em quarto, com 54 pontos, no meio da luta pelo acesso à Série A e 2020.

Brasil-RS cumprindo tabela

Com as chances de rebaixamento baixíssimas e as de acesso já esgotadas, o Xavante entra em campo para apenas cumprir tabela, mas é esperado um jogo duro por parte da equipe gaúcha, já que o técnico Bolívar pretende terminar a competição em alta.

Prova disso é o empate conquistado na última rodada, diante do Oeste, também no Bento Freitas. A equipe chegou a estar 2 gols atrás no placar, mas conseguiu marcar no finalzinho e empatar a partida.

O Brasil-RS deve jogar com: Carlos Eduardo; Ednei, Héverton, Bruno Aguiar e Formiga; Leandro Leite e Person; Diogo Oliveira, Juba e Ari Moura; Guilherme Queiroz.

Jorginho descarta falta de vontade do adversário; técnico coxa-branca tem quatro desfalques

A equipe mandante desta terça-feira já não tem mais pretensões no campeonato, mas nem por isso Jorginho, técnico do Coritiba, acredita que o adversário jogará sem vontade.

"A gente sabe o quanto vai ser difícil, apesar de eles não terem nenhuma pretensão. É difícil eles chegarem no G-4, e é difícil também, estão com uma pontuação tranquila. Mas são profissionais, o treinador não quer perder o jogo. Então, a gente sabe o quanto vai ser difícil", disse.

Para Jorginho, o estilo de jogo de equipes gaúchas não o permite imaginar um time que não esteja focado.

"Um jogo difícil. O Brasil de Pelotas sempre é uma equipe fisicamente muito forte, muito guerreira dentro da sua casa. Isso faz parte da história deles, da história dos gaúchos. É sempre muito difícil jogar ali. Joguei algumas vezes, inclusive como jogador", completou.

Dento de campo, Jorginho não poderá contar com os titulares Diogo Mateus, que está suspenso por ter sido expulso na última partida, Giovanni e Rodrigão, que receberam o terceiro cartão amarelo, e Rafinha, que segue em recuperação.

O 11 inicial do Coxa deve ser: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Salles e Serginho (Thiago Lopes); Kelvin, Juan Alano e Robson; Igor Jesus.