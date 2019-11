Cruzeiro adquire 50% dos direitos econômicos e estende contrato de Mauricio

Com apenas 18 anos, Mauricio demonstrou o seu talento nas categorias de base do Cruzeiro. Pensando no futuro, equipe estrelada confirmou a compra de mais 50% dos direitos econômicos junto ao Desportivo Brasil, nesta terça-feira (12). Agora o clube dispõe de 60% dos direitos do atleta, e aumentou o vínculo do contrato até dezembro de 2023 .

“Essa notícia representa muito para mim, um motivo de muita felicidade. Depois de mais de um ano trabalhando aqui, ver essa notícia, participar desse grande clube que é o Cruzeiro, o time que me deu chances, que me deu várias oportunidades. Espero o quanto antes retribuir essa confiança da diretoria e proporcionar alegria para essa torcida”.

Integrado ao elenco principal, o meia-campista marcou o seu primeiro gol em um momento delicado da Raposa. Diante do Vasco, Mauricio saiu do banco para conquistar os três pontos, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mauricio comemorando o seu primeiro gol no profissional (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Jovem, o jogador almeja deixar sua marca e fazer história com a camisa celeste

“Isso é um dos meus sonhos, fazer minha carreira aqui, entrar para a história desse grandioso Clube, assim como os grandes jogadores, como no nosso elenco já que Fábio e Henrique tem uma história maravilhosa aqui dentro".