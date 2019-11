Em alta no Flamengo, Arão revela ‘desempenho muito bom’ nos treinos de cobrança de falta

Em alta no Flamengo desde a chegada de Jorge Jesus, Willian Arão foi quem concedeu coletiva nesta terça-feira (12), véspera do clássico diante do Vasco. Empolgado com o lance que originou o terceiro gol rubro-negro contra o Bahia, no domingo (10), em que ele bateu uma falta no travessão e Gabigol pegou o rebote, o volante revelou que vem treinando cobranças de falta.

Com mais qualidade na saída de bola, Arão treina a batida na bola desde que o Mister assumiu o comando. Isso fez com que o volante aprimorasse sua categoria. E ele falou sobre isso, demonstrando sua felicidade.

"Comecei a treinar e tive um desempenho muito bom nos treinos. Meus companheiros até brincaram: 'Já pensou a gente ganhar um jogo com gol de Arão de falta? Que momento'. Apareceram algumas oportunidades, mas eu não tinha pressa. Apareceu uma contra a Chapecoense, mas o Rafinha pediu para bater. Nesse jogo, eu tive a oportunidade. Não bati tão bem quanto no treino, mas refletiu em gol. Estou feliz."

Na reta final do jogo também contra o Bahia, a torcida flamenguista começou a gritar "É campeão!". Arão afirmou que essa euforia antecipada dos fãs rubro-negros não vai chegar dentro das quatro linhas.

"Recebemos [os gritos] com alegria. Estão gritando porque fizemos por onde, temos uma boa vantagem. Mas deixamos o clima de euforia para a torcida, para eles fazerem a festa. Dentro de campo vamos manter o foco. A vantagem é muito boa, mas o campeonato não está decidido ainda. Vamos pensar jogo a jogo e, quando de fato o Flamengo for campeão, comemorar muito."

Vale lembrar que se o time da Gávea vencer o clássico e o Grêmio no domingo (17), além do Palmeiras não ganhar do Bahia, que joga simultaneamente, às 16h do mesmo domingo, o Fla já pode comemorar o título do Brasileirão 2019.

Atual líder com 10 pontos à frente do vice, o Fla encara o Vasco nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada. O clássico foi antecipado devido à final da Libertadores, que será no dia 23 de novembro, contra o River Plate, em Lima, capital peruana.